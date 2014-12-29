وظيفه ارگانهای نظامی تيمداری نيست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رسایی یکشنبه شب در حاشیه همایش بازخوانی حماسه نهم دی ورامین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال اظهار داشت:‌ بنده مسئولیتی در پرونده فساد فوتبال داشتم و در مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع با جدیت پیگیری شد.

وی افزود: برخی تیم های نظامی اعلام می كردند كه اگر بازیكن سرباز به ما ندهند مجبور خواهیم شد هزینه های میلیاردی برای جذب بازیكنان انجام دهیم كه ما گفتیم وظیفه ارگان های نظامی تیمداری فوتبال نیست.

این مسئول با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده ادامه داد: خوشبختانه ستاد كل نیروهای مسلح درباره فعالیت این بازیكنان در تیم های نظامی و تیم های ملی بر نظر خود ایستاده است.

رسایی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت ساكتان فتنه ۸۸ عنوان كرد: اصلا دلیل نمی شود كه اگر كسی هم اكنون در یك مسیر قرار داشت سال آینده نیز در همان مسیر باقی بماند، در فتنه ۸۸ عده ای سكوت كرده و مواضع دو پهلو گرفتند البته به برخی از این افراد اطلاعات غلط و تحلیل های نادرست می دادند.

این مسئول اضافه كرد: این اتفاقات ممكن است برای هریك از ما رخ دهد كه تاریخ اسلام گویای شخصیت های بسیاری در این زمینه است.

رسایی سوال دیگری درباره اتفاقات رخ داده در دفن شهدای گمنام در یزد را اینچنین پاسخ داد: من از طریق رسانه ها به رئیس جمهور اعلام كردم كه به یزد سفر كرده و از مردم دارالعباده یزد دلجویی و همانجا مسئول میراث فرهنگی استان را عزل كند.

این نماینده مجلس افزود: هیچ اتفاقی برای امیر چخماق یزد نمی افتاد كه چند شهید گمنام دفاع مقدس در كنار آن دفن شود.