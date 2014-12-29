خداحافظی هوآوی و بلک بری با سال 2014/ معرفی دو محصول جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که شمارش معکوس برای فرا رسیدن سال میلادی جدید آغاز شده، کمپانی هایی مانند هوآوی و بلک بری همچنان به معرفی محصولات جدید خود می پردازند تا بتوانند نگاه مخاطبان را بیش از پیش برای خرید هدیه سال نو به سمت محصولات خود جلب کنند. از محصولات جدید می توان به BlackBerry Rio Z20 و Huawei Ascend GX1 اشاره کرد.

* BlackBerry Rio Z20

کمپانی بلک بری معمولا به داشتن محصولاتی با صفحه کلید و کیبرد شناخته می شود اما در این محصول خبری از صفحه کیبرد و کلید نیست.

از قابلیت های این محصول جدید بلک بری می توان به صفحه نمایش 5 اینچی، رزولوشن 1280x720 پیکسل، پردازنده دو هسته ای و با سرعت پردازنده 1.5Ghz و 2 گیگا بایت حافظه و 16 گیگا بایت حافظه داخلی، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل و دوربین جلویی 2 مگاپیکسل و باطری 2800mAh اشاره کرد. این تلفن هوشمند با قیمتی در حدود 300 دلار از فوریه سال 2015 میلادی به فروش خواهد رسید.

* اسمارت فون هوشمند Huawei Ascend GX1

از قابلیت های این محصول جدید هواوی می توان به اندروید کیت کت 4.4.2 ، صفحه نمایش 6 اینچی، رزولوشن 1280x720 پیکسل، اسنپدارگون S410، پردازنده ای با سرعت 1.4Ghz، حافظه1 گیگا بایت اشاره کرد.

از دیگر ویژگی های این محصول می توان پردازنده 64 بیتی، دو سیم کارته بودن، دوربین اصلی 8 مگاپیکسل و دوربین جلو 2 مگاپیکسل یا باتری 3500mAh را برشمرد.