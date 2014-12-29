ناهماهنگی مانع شرکت کردن تیم ملایر در مسابقات کشتی پهلوانی استان شد

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان همدان با اشاره به شرکت نکردن تیم کشتی پهلوانی ملایر در مسابقات انتخابی استان اظهار داشت: رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر به همراه خانواده در سفر مشهد مقدس و دبیر این هیئت نیز در سفر کربلا بود.

وی افزود: رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر از خیرین ملایر است و مشکل مالی در این هیئت ورزشی ملایر وجود ندارد و تنها بی برنامه ای و ناهماهنگی ها باعث شد تا تیم کشتی پهلوانی ملایر در مسابقات انتخابی استان شرکت نکند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه گزارش این موضوع به دست بنده رسیده است، گفت: پس از بررسی ها مشخص شد بی برنامه ای هیئت و دیر ارسال شدن فکس مسابقات مانع شرکت تیم کشتی پهلوانی ملایر در این رقابت ها بوده است.

رضایی عنوان کرد: با کمک فرماندار ویژه ملایر و رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر از سجاد موسوی قهرمان کشور در رشته باستانی تقدیر خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت رشته پهلوانی و زورخانه ای ملایر بیان کرد: ملایر از مهدهای ورزش پهلوانی به ویژه کشتی پهلوانی است و در رشته باستانی نیز قهرمانان خوبی در ملایر فعالیت می کنند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر یادآور شد: هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر از هیئت های ورزشی توانمند این شهرستان است و این ورزش مشکلی در ملایر ندارد.