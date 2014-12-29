  1. استانها
  2. همدان
۸ دی ۱۳۹۳، ۸:۵۵

رضایی:

ناهماهنگی مانع شرکت کردن تیم ملایر در مسابقات کشتی پهلوانی استان شد

ناهماهنگی مانع شرکت کردن تیم ملایر در مسابقات کشتی پهلوانی استان شد

همدان-مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه در هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه ای ملایر مشکل مالی وجود ندارد، گفت: ناهماهنگی مانع شرکت کردن تیم ملایر در مسابقات کشتی پهلوانی انتخابی استان شد.

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان همدان با اشاره به شرکت نکردن تیم کشتی پهلوانی ملایر در مسابقات انتخابی استان اظهار داشت: رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر به همراه خانواده در سفر مشهد مقدس و دبیر این هیئت نیز در سفر کربلا بود.

وی افزود: رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر از خیرین ملایر است و مشکل مالی در این هیئت ورزشی ملایر وجود ندارد و تنها بی برنامه ای و ناهماهنگی ها باعث شد تا تیم کشتی پهلوانی ملایر در مسابقات انتخابی استان شرکت نکند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با بیان اینکه گزارش این موضوع به دست بنده رسیده است، گفت: پس از بررسی ها مشخص شد بی برنامه ای هیئت و دیر ارسال شدن فکس مسابقات مانع شرکت تیم کشتی پهلوانی ملایر در این رقابت ها بوده است.

رضایی عنوان کرد: با کمک فرماندار ویژه ملایر و رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر از سجاد موسوی قهرمان کشور در رشته باستانی تقدیر خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت رشته پهلوانی و زورخانه ای ملایر بیان کرد: ملایر از مهدهای ورزش پهلوانی به ویژه کشتی پهلوانی است و در رشته باستانی نیز قهرمانان خوبی در ملایر فعالیت می کنند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر یادآور شد: هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای ملایر از هیئت های ورزشی توانمند این شهرستان است و این ورزش مشکلی در ملایر ندارد.

 

کد مطلب 2451271

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بنده خدا ملایری ۰۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ورزش باستانی ملایر نیاز مبرم به پیشکسوتان زیر دارد نه افرادی که الان هستند@ احمد علی جابری @ احمد بهرامی مزاگردی@ محمد خطیب @ مجید کاظمی @ حسین بشیری @ علیرضا رضایی منش @ تا مثل گذشته قهرمان پرورش یابد @ لطفا اینها که هستند نباشند بهتر است @ با علی مدد22

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها