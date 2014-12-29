اولین وقف رسانه ای استان قزوین ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، علی صفری در این باره اظهارداشت: وقف نباید در جامعه کنونی به فراموشی سپرده شود وقف موضوعی است که زمان و مکان ندارد و همواره دارای استمرار است.

وی ادامه داد: وقف سرمایه‌ای است که واقف می‌تواند مدیریت آن سرمایه را خود بر عهده بگیرد و بعد از مرگش هم هر کسی که به عنوان متولی انتخاب کند می‌تواند سرپرستی موقوفاتش را برعهده بگیرد، وقف تنها موضوعی است که مدیریتش برعهده خود فرد است.

صفری با اشاره به هدف خود از ثبت این وقف بیان کرد: در راستای شعار چند سال اخیر سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر همه واقف باشیم تصمیم بر وقف تعدادی از عکس های فاخر خود از امامزادگان و موقوفات استان نمودم تا به نوعی اعلان نمایم که هر کسی به هر طریقی می تواند واقف باشد شخصی با وقف وقت خود، شخصی با مال خود و حتی اشخاص شخیصی هستند که جان خود را وقف نمودند مانند شهدا و اکنون منم با عکس خود خواستم مبتکر نوعی وقفی جدید در استان باشم.

عکاس واقف استان قزوین در ادامه در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ وقف اظهارداشت: تحولی که در سالهای اخیر در زمینه شبکه‌های اجتماعی و خدمات رسانی فرهنگی به جامعه در جهت همدلی و همبستگی روی داده است موجب شده برای بسط و توسعه وقف‌های جدید و در جهت رفع نیازهای جدید تلاش شود که به نوعی ترویج فرهنگ نذر و رونق نذر فرهنگی مثل نذر وقت و تخصص متخصصان را به همراه داشته باشد

حافظ مقیمی مسئول اموراوقافی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین درخصوص این وقف گفت: وقف فوق شامل کلیه حقوق مادی و معنوی ۱۰۰۰ فریم عکس فاخر از موقوفات و بقاع متبرکه استان قزوین با نیت ترویج و توسعه فرهنگ وقف در سطح جامعه و به تولیت روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین با ارزشی بالغ بر ۱۰۰ میلیون ریال است که اولین وقف رسانه ای استان قزوین محسوب می شود.