برگزاری طرح مترجمین قرآنی با حضور ۱۳۰ مددجو کمیته امداد در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، کامیار جمشیدی در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح مترجمین قرآنی با حضور ۱۳۰ مددجو تحت حمایت کمیته امداد این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه در طرح مترجمین قرآنی مددجویان از طریق ترجمه، قرآن کریم را فرا می‌گیرند افزود: طرح مذکور با حضور دوشیزگان غیر محصل در رده سنی ۱۸ الی ۲۵ سال برگزار می‌شود.

جمشیدی با یادآوری اینکه در طرح مترجمین قرآنی دوشیزگان مددجو طی هر دو ماه یک جزء قرآن را می آموزند تاکید کرد: در این طرح ۳۰ جزء قرآن قرائت و ترجمه می شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح مترجمین قرآنی با همکاری دارالقرآن ها و حوزه های علمیه برای دوشیزگان تحت حمایت کمیته امداد برگزار می شود که حضور مددجویان در این طرح قرآنی رایگان است.

کامیار جمشیدی در ادامه به توزیع نشریه پیام زن در میان مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اشاره و تصریح کرد: این نشریه در میان یک هزار و ۲۰ مددجو در استان کرمانشاه توزیع شده که جامعه هدف این نشریه جوانان و بانوان تحت حمایت است.

مدیر امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در پایان گفت: اقدامات فرهنگی کمیته امداد در راستای توانمندسازی خانوارهای مددجو اجرا می شود.