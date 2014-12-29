حسرت ساخت آدم برفی برای کودکان بام ایران/ بی برفی با چاشنی آفتاب داغ

به گزارش خبرنگار مهر، مردم چهارمحال و بختیاری یاد ندارند که شب چله ای را بدون برف گذرانده باشند اما امسال شب یلدا در این استان بدون برف سپری شد.

زمستان امسال چهارمحال و بختیاری با زمستان های سال های گذشته متفاوت شده به طوری که خبری از برف و سرمای شدید هوا نیست. هوا این استان در طول روز در پی تابش آفتاب داغ و سوزان بسیار گرم است. مردم با لباس های معمولی به خیابان ها می آیند و خبری از کاپشن و تن پوش های زمستانی نیست.

در سال های گذشته در شهر های مختلف استان از جمله شهرکرد، فرخ شهر، بروجن و... در این موقع سال برف و یخبندان وجود داشت اما امسال اینگونه نیست.

فضاهای سبز و برگ درختان شمشاد در بلوارهای خیابان ها که در سال های گذشته در پی شدت سرما به رنگ خاکستری در می آمدند امسال هنوز رنگ سبز خود را دارند و به نظر می رسد که زمستان در این استان هنوز نیامده است.

پارو های برف روبی هنوز از انباری خانه ها بیرون نیامده و به نظر می رسد که دیگر نیازی به برف روبی بام ها در این استان نیست.

یکی از شهروندان شهرکرد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زمستان امسال بسیار متفاوت است. یاد ندارم چنین زمستانی در این استان به گرمی این زمستان دیده باشم.

محمد حسینی ادامه داد: هوا در این استان در روز ها بسیار گرم است به نظر می رسد در فصل دیگری هستیم.

وی تاکید کرد: در سال های گذشته همه در این فصل آماده برف روبی بام ها و حیاط خانه ها می شدند اما امسال نوع پوشیدن لباس ها نیز فرق کرده است.

این سالمند اذعان داشت: در سال های گذشته آنقدر برف می آمد که کوچه ها در پی برف روبی بام ها بسته می شد و بچه ها از بالای بام ها به روی برف های انباشته شده مرتفع در کوچه ها می پریدند.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده ارتفاع برف در شهرهای مختلف استان هنوز به مقدار قابل ثبت نرسیده است و فقط ارتفاعات سفید پوش است.

قطره سامانی تاکید کرد: در زمستان امسال تاکنون برف قابل توجه در این استان تاکنون نداشته ایم و امیدواریم طی روزهای آینده زمستان شاهد بارش برف و باران در مناطق مختلف استان باشیم.

وی افزود: بیشترین بارش ها را از ابتدای فصل زراعی سالجاری شهرستان کوهرنگ داشته است که میزان آن 485 میلیمتر است.

وی تاکید کرد: میزان بارش سال زراعی شهرکرد تاکنون 139.5 میلیمتر بوده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری این استان به میزان 244 میلیمتر تاکنون بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزایش داشته است و نسبت به میانگین بلند مدت حدود هفت درصد افزایش داشته است.

...................

گزارش از بهاره صمیمی