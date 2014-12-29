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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۶

مهر گزارش می دهد/

حسرت ساخت آدم برفی برای کودکان بام ایران/ بی برفی با چاشنی آفتاب داغ

حسرت ساخت آدم برفی برای کودکان بام ایران/ بی برفی با چاشنی آفتاب داغ

شهرکرد - اولین روزهای زمستان در مرتفع ترین استان برف گیر کشور امسال در حالی سپری می شود که نه خبری از برف است و نه خبری از سرما و کاپشن زمستانی و تعطیلی مدارس.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم چهارمحال و بختیاری یاد ندارند که شب چله ای را بدون برف گذرانده باشند اما امسال شب یلدا در این استان بدون برف سپری شد.

زمستان امسال چهارمحال و بختیاری با زمستان های سال های گذشته متفاوت شده به طوری که خبری از برف و سرمای شدید هوا نیست. هوا این استان در طول روز در پی تابش آفتاب داغ و سوزان بسیار گرم است. مردم با لباس های معمولی به خیابان ها می آیند و خبری از کاپشن و تن پوش های زمستانی نیست.

در سال های گذشته در شهر های مختلف استان از جمله شهرکرد، فرخ شهر، بروجن و... در این موقع سال برف و یخبندان وجود داشت اما امسال اینگونه نیست.

فضاهای سبز و برگ درختان شمشاد در بلوارهای خیابان ها که در سال های گذشته در پی شدت سرما به رنگ خاکستری در می آمدند امسال هنوز رنگ سبز خود را دارند و به نظر می رسد که زمستان در این استان هنوز نیامده است.

 پارو های برف روبی هنوز از انباری خانه ها بیرون نیامده و به نظر می رسد که دیگر نیازی به برف روبی بام ها در این استان نیست.

بارش برف پاییزی در زنجان

یکی از شهروندان شهرکرد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: زمستان امسال بسیار متفاوت است. یاد ندارم چنین زمستانی در این استان به گرمی این زمستان دیده باشم.

محمد حسینی ادامه داد: هوا در این استان در روز ها بسیار گرم است به نظر می رسد در فصل دیگری هستیم.

وی تاکید کرد: در سال های گذشته همه در این فصل آماده برف روبی بام ها و حیاط خانه ها می شدند اما امسال نوع پوشیدن لباس ها نیز فرق کرده است.

این سالمند اذعان داشت: در سال های گذشته آنقدر برف می آمد که کوچه ها در پی برف روبی بام ها بسته می شد و بچه ها از بالای بام ها به روی برف های انباشته شده مرتفع در کوچه ها می پریدند.

بارش برف پاییزی در زنجان

 

 

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده ارتفاع برف در شهرهای مختلف استان هنوز به مقدار قابل ثبت نرسیده است و فقط ارتفاعات سفید پوش است.

 

قطره سامانی تاکید کرد: در زمستان امسال تاکنون برف قابل توجه در این استان تاکنون نداشته ایم و امیدواریم طی روزهای آینده زمستان شاهد بارش برف و باران در مناطق مختلف استان باشیم.

جشنواره آدم برفی در بیرجند

وی افزود: بیشترین بارش ها را از ابتدای فصل زراعی سالجاری شهرستان کوهرنگ داشته است که میزان آن 485 میلیمتر است.

وی تاکید کرد: میزان بارش سال زراعی شهرکرد تاکنون 139.5 میلیمتر بوده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میانگین وزنی بارندگی سال زراعی جاری این استان به میزان 244 میلیمتر تاکنون بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزایش داشته است و نسبت به میانگین بلند مدت حدود هفت درصد افزایش داشته است.

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گزارش از بهاره صمیمی

کد مطلب 2451283

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