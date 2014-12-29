مرکز ملی رقابت قیمت "دنا" را 42 میلیون تومان تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی رقابت اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی دنا مصوب دویست و ششمین حلسه شورای رقابت مورخ 93/09/19، مرکز ملی رقابت اقدام به محاسبه قیمت خودروی دنا نمود. بر این اساس سقف قیمت مصرف کننده خودروی دنا برابر 42/000/000 تومان اعلام می گردد.

پیش از این نیز شورای رقابت بر اساس پیشنهاد شرکت ایران خودرو در مورد افزایش قیمت خودروی جدید دنا جلساتی را برگزار کرده بود که بر اساس جلسه تاریخ چهارشنبه مورخ 93/09/19 مصوب شده بود:

در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت خودروی جدید (دنا) مصوب گردید، قیمت این خودرو بر مبنای دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سمند سورنEF7 مصوب خرداد سال 1393، بعلاوه هزینه های سرمایه گذاری و قطعات مورد نیاز جهت ارتقاء تعیین گردد.