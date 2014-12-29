۸ هزار بیسواد در زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غفار سرداری شامگاه یکشنبه در جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی افزود: از شاخصه های رشد یک کشور میزان بهره مندی مردم آن از حداقل سواد خواند و نوشتن است.

وی اظهار داشت: مبارزه با بیسوادی نه تنها در مقوله فرهنگی باعث توسعه می شود بلکه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز حائز اهمیت ویژه ای است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان زنجان به نرخ باسوادی بین ۱۰ تا ۴۹ سال در استان زنجان اشاره کرد و گفت: نرخ باسوادی سال ۵۵ در استان ۳۰ درصد بود که در سال ۸۵ به و در سال ۹۰ به ۹۲,۶ درصد رسید.

سرداری تاکید کرد: استان زنجان در نرخ باسوادی رشد خوبی داشته است و در حال حاضر ۴۵ هزار و ۵۹۸ بیسواد دارد.

معاون سواد سواد آموزی آموزش و پرورش استان زنجان یاد آورشد: در راستای باسواد کردم این تعداد بیسواد شناسایی شده باید دستگاه های اجرایی همراهی کنند و زمینه های لازم برای تحصیل آنها را فراهم کنند.

سرداری به جنسیت بیسوادان در استان زنجان اشاره کردو افزود: در این میان بانوان دوم سوم بیسوادان در استان را تشکیل می دهند.

وی تصریح کرد: فاصله بیسوادان در شهرها و روستاها ۳۴ درصد است و حدود ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون سواد سواد آموزی آموزش و پرورش استان زنجان به اقدامات انجام شده در خصوص افزایش نرخ باسوادی استان اشاره کردو افزود: تلاش در مسدود نمودن مبادی ورودی بیسوادی، آموزش کودکان لازم تعلیم توسط آموزشیاران نهضت سواد آموزی، شناسایی و پالایش سطح سواد بی سوادان استان، شناسایی و پالایش اولیای بیسوادان، برگزاری مسابقات کتابخوانی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در واگذاری فعالیتهای سواد آموزی به آنها و تشکیل بانک شناسایی چهره های موفق سواد آموزی از اقدامات مهم این سازمان بوده است.

سرداری به چالش های مهم برای پایان بیسوادی در استان اشاره کردو یاد آور شد: عدم انسداد ورودی بیسوادی، بازگشت و رجعت به بی سوادی نوسوادان، بازماندگان تحصیل در آموزش و پرورش و محدودیت های قانونی در واگذاری فعالیتهای سواد آموزی به اشخاص حقیقی و حقوقی از چالش های مهم در این مهم است.

وی عنوان کرد: مشوق‌ها و محدودیت‌های مؤثر در سواد آموزی برای شرکا ایجاد نشده و تبلیغ‌ و ترویج این امر مطلوب نبوده و نیز منابع مالی کافی به موقع در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان زنجان از مسئولان اداره ثبت احوال درخواست کرد تا آمار و اطلاعات بی‌سوادان را در اختیار این نهاد قرار دهد تا برای آموزش آنها برنامه‌ریزی شود.

وی در مورد علل عدم کاهش درصد بی‌سوادی در سال‌های گذشته به عدم انسداد ورودی بی‌سوادی به دلیل جنگ، بازگشت بی‌سوادی پس از آموزش مقدماتی، ترک تحصیل، عدم دسترسی به اطلاعات دقیق اسمی و کمبود منابع مالی ماهیت منابع انسانی اشاره کرد.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به متناسب نبودن محتوی و روش آموزش با نیازها و شرایط جامعه گفت: امسال در حال تعلیم آزمایشی کتاب‌های جدید هستیم.

وی در مورد اینکه بی‌سوادی تاکنون ریشه‌کن نشده ابراز کرد: فرمان امام خمینی(ره) به درستی درک و اجرا نشده و بسیج عمومی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی شکل نگرفته است.

سرداری ساده و بدیهی انگاشتن سوادآموزی، نگاه مقطعی به ریشه‌کنی بیسوادی، اشکال در روش به‌کارگیری، جذب و نگهداری نیروی انسانی را از دیگر علل عدم ریشه‌کنی بیسوادی برشمرد.

جلب مشارکت دانشگاه‌ها، صاحب‌نظران و رسانه‌ها و‌‌ نیز نظارت و ارزیابی عملکرد بازخوردها از دیگر اهداف برنامه ریشه‌کنی بی‌سوادی است.