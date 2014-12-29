شکست سنگین کلیولند برابر دیترویت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز بامداد امروز دوشنبه در حضور 20 هزار و 562 هوادار خود به مصاف دیترویت پیستونز رفت و با ارایه یک بازی ضعیف نتیجه را 103 بر 80 به حریف خود واگذار کرد. "لبرون جیمز" در این بازی 17 امتیاز کسب کرد و بعد از "کوین لاو" و "تریستان ثامپسون" که 20 و 18 امتیاز به دست آوردند در رده سوم امتیازآورترین بازیکنان کلیولند قرار گرفت. "برندون جنینگز" گارد تیم دیترویت با کسب 25 امتیاز بهترین بازیکن میدان بود.

در سایر دیدارهای بامداد امروز نتایج زیر حاصل آمد:

* دالاس ماوریکس 112 - اوکلاهما سیتی ثاندر 107

* دنور ناگتس 102 - تورنتو رپتورز 116

* سن آنتونیو اسپرز 110 - هوستون راکتس 106

* پورتلند بلیزرز 101 - ساکرامنتو کینگز 79

* لس آنجلس لیکرز 107 - فینیکس سانز 116