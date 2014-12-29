عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- شبکه تلویزیونی سی بی اس آمریکا توافق یا عدم توافق هسته ای با ایران را بزرگترین چالش برای اوباما درسال 2015 دانست و اعلام کرد : دو طرف برای رسیدن به یک توافق نهایی مصمم هستند.

- وزیر نفت الجزایر شب گذشته از سازمان کشورهای صادر کننده نفت خواستار کاهش تولید و افزایش بهای نفت شد.

- رئیس آژانس ملی امداد و جستجوی اندونزی اعلام کرد: هواپیمای مسافربری ناپدید شده ایرآسیا احتمالا در دریا سقوط کرده است.

- وزارت دفاع عراق از کشته شدن ۱۸۰ تروریست عضو داعش در عملیات پاکسازی منطقه یثرب استان صلاح الدین توسط نیروهای ارتش خبر داد.

- آتش‌سوزی در ساختمان ۱۱ طبقه در سن آنتونیوی آمریکا ۵ کشته و ۱۱ زخمی برجا گذاشت.

-رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا تلفنی درباره تحولات اخیر در اراضی فلسطین گفتگو کرد.

-وانگ یی وزیر امور خارجه چین مذاکراتی را با ابوالحسن محمود علی همتای بنگلادشی خود به منظور گفتگو در خصوص راه هایی برای تقویت هر چه بیشتر همکاری های دوجانبه برگزار کرد.

-مردم بحرین اعلام کردند که امروز در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق تمامی اماکن عمومی را تعطیل خواهند کرد.



