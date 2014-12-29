وزیرعلوم سه شنبه به مجلس می رود/ بررسی بحث دانشجویان بورسیه

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه روز گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز گذشته کلیات بودجه با حضور نمایندگانی از معاونت راهبری ریاست جمهوری، وزارت علوم، معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاه علمی کاربردی، فنی و حرفه ای ، بنیاد ملی نخبگان، آموزش و پرورش،جهاد دانشگاهی مطرح شد .

وی ادامه داد: نمایندگان وزارت علوم و آموزش و پرورش نظرات خود را در خصوص بودجه پژوهشی اعلام کردند بیشتر دغدغه وزارت علوم در خصوص اختصاص اعتبارات لازم به دانشگاه ها بود تا بتوانند در فرایند علمی تاثیرگذار بوده و نقش خود را ایفا کنند.

سخنگوی کمیسیون آموزش افزود: بودجه دانشگاه ها امسال نسبت به سال گذشته به ویژه در بخش تملک و دارای و هزینه ای نسبتا افزایش داشته است.

وی همچنین افزود: سه شنبه هفته جاری نیز دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم برای حضور در جلسه کمیسیون آموزش دعوت شده است.

وی افزود: در این جلسه برنامه های وزارت علوم، دغدغه های نمایندگان مطرح شده و یکی از مسایلی که حتما دراین جلسه به آن پرداخته خواهد شد بحث دانشجویان بورسیه خواهد بود.