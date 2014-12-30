مرتضی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت برگزاری مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاههای کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نیم فصل اول شاهد برگزاری رقابتهای خوبی بودیم و سازمان لیگ برنامهریزی مناسبی داشت ولی در هفتههای پایانی، برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی کار تیمها را با مشکل مواجه کرد.
وی ادامه داد: فکر میکنم برای برگزاری مسابقات انتخابی برنامهریزی خوبی صورت نگرفت زیرا در مدت 10 روز تکواندوکار باید چهار بار مبارزه کند و این موضوع روی کار تیمها تاثیرگذار است. تیمها هم سرمایهگذاری کردهاند. وقتی تکواندوکار جمعه مبارزه کرده، چهارشنبه بازهم در انتخابی حضور دارد و یکشنبه وارد لیگ میشود، دوباره چهارشنبه باید در مسابقات انتخابی مبارزه کند، بدون شک درصد آسب دیدگی بالا رفته و تیم ها ضرر میکنند.
سرمربی تیم تکواندو بانک شهر در خصوص سطح فنی رقابتها هم تاکید کرد: سطح فنی که نسبت به سالهای قبل افت زیادی داشت. دو تکواندوکار همسطح که بتوانند رقابت جذابی و نزدیکی داشته باشند، نداشتیم. اغلب بازیکنان جوان و با انگیزه و یا باتجربه بودند که سطح فنی متفاوتی داشتند. ضمن اینکه چون تیم ملی نگاهی به لیگ ندارد و کسی به اردو دعوت نمیشود تا حدود زیادی انگیزه ها از بین رفته است.
کریمی به غیبت رسانهها در لیگ هم اشاره کرد و افزود: فدراسیون و سازمان لیگ تنها به پخش مستقیم آن هم از شبکه ورزش که بازتاب چندانی ندارد، بسنده کرده است. خبرگزاریها و روزنامهها مانند گذشته به تکواندو اهمیت نمیدهند و در حد چند سط خبر و یا پخش یک گزارش چند دقیقهای به آن میپردازند. سالن هم که سوت و کور نمیدانم مسئولان فدراسیون چه کردهاند که خبرنگارهای این بخش دیگر به سالن نمیآیند.
وی در مورد قضاوت داوران خاطرنشان کرد: این موضوع یکی از موارد اعتراض ما است و با مدیریت تیم جلسه دارم تا گزارشی از نیم فصل اول ارائه داده و اگر ایشان صلاح بدانند دور برگشت لیگ را ادامه ندهیم. در کنار برگزاری خوب باید قضاوتها هم همسطح باشد نه اینکه داور اشتباه کند و هیچ ترتیب اثری داده نشود. مگر میشود برای یک ضربه دو قانون اجرا شود، وقتی هم که اعتراض میکنیم کسی پاسخگو نیست و چند ساعت بعد آقایان میآیند و به اشتباه خود اعتراف میکنند.
سرمربی تیم تکواندو بانک شهر در پایان گفت: متاسفانه نظارتی روی کار داوران نیست و به نوعی باید گفت فدراسیون تیمها را حمایت نمیکند، زمانی هم که اعتراض میکنیم، میگویند نمیخواهی کنار برو ، همین برخوردها باعث افت کمی و کیفی هر ساله لیگ شده چرا که هدف آقایان تنها برگزاری است نه چیز دیگر!
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