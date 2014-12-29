مناطق محروم فارس در انتظار گازرسانی هستند/ کمبود اعتبارات مهمترین مانع

به گزارش خبرنگار مهر، اخیرا مردم مناطق محروم و برخی روستاهایی که از نعمت گاز بهره مند نیستند تاکید دارند که روند گازرسانی به محل زندگیشان چندان پرشتاب دنبال نمی شود.

برخی از روستاهای الحاقی به شهر شیراز نیز از نعمت گاز بی بهره هستند و مردم این مناطق چشم انتظار مسئولان برای شتاب گیری روند گازرسانی هستند.

کیان آباد نیز یکی از مناطقی است که اهالی آن چشم امید به گازرسانی بسته اند.

مدیر عامل شرکت گاز فارس که کمبود منابع مالی و اعتبارات را مانعی برای گازرسانی به سراسر استان می داند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به میزان بودجه، مناطق اولویت بندی شده و بر اساس جمعیت، مسیر خط لوله، معارض و هموار بودن مسیر، امور مربوط به گاز رسانی دنبال می شود.

هوشنگ محمدی افزود: قرار نیست که ساکنان همه مناطق استان در یک زمان مشخص از امکانات مربوط به گاز شهری بهره مند شوند.

وی در پاسخ به انتقادات یکی از اهالی کیان آباد مبنی بر اعلام زمان گاز رسانی به این منطقه، اضافه کرد: عملیات گازرسانی به کیان آباد و 10روستای دیگر که الحاق به شهرستان شیراز هستند تا آخر امسال به اتمام خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت گاز فارس با بیان اینکه به دلیل وابستگی مالی، در خصوص کلیه اقدامات شرکت گاز به صورت کشوری تصمیم گیری می شود، ادامه داد: درآمد شرکت گاز از منابع ملی و استانی است که در ازای ارائه خدمات به مشتریان دریافت می شود.

این مسئول افزود: در حال حاضر کلیه اعتبارات سال جاری به مبلغ 103 میلیارد تومان به صورت کامل جذب شده و در مقاطع مورد نیاز صرف خواهد شد.

محمدی نسبت به توسعه گاز رسانی در فارس تا پایان سال آینده ابراز امیدواری کرده و گفت: بر اساس سیاست های دولت، اقدامات مطلوبی در خصوص گازرسانی به فارس صورت گرفته و طبق پیش بینی ها تا پایان سال آینده مناطق متعددی تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه از بین 5 هزار روستای فارس، تعداد 2هزار و 400 روستا مشمول گاز رسانی شده اند، افزود: ساکنان 767 روستا از نعمت گاز برخوردار شده اند و گازرسانی به 242 روستا در حال سپری کردن مراحل اجرایی است.

مدیر عامل شرکت گاز فارس با اعلام این خبر که طبق آمار سال گذشته، تعداد مشترکین شرکت گاز از مرز یک میلیون گذشته است، اضافه کرد:در مجموع تعداد 102شهرستان در فارس وجود دارد که از این تعداد به 72 شهرستان گازرسانی شده و از بین شهرستان های باقیمانده، مراحل گازرسانی به 30 شهرستان تا پایان سال در حال اجرا و 16 شهرستان در دست اقدام است.

102شهرستان در فارس وجود دارد که از این تعداد به 72 شهرستان گازرسانی شده است وی ادامه داد: درحال حاضر 21 هزار کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه گازرسانی در فارس وجود دارد و میزان مصرف کلیه مشترکان استان در سال گذشته 6.9 میلیارد متر مکعب بوده است.

محمدی بر لزوم مصرف صحیح گاز توسط مشترکان تاکید کرده وگفت: برخی از افراد تا زمانی که از نعمت گاز بهره مند هستند قدردان آن نبوده و با هدر دادن این منبع مهم و ضروری انرژی حقوق دیگر افراد جامعه را نادیده می گیرند.

وی با اشاره به اینکه اهالی فارس صرفه جویی در مصرف گاز را به عنوان یک فرهنگ پذیرفته اند، ادامه می دهد: مشترکان فارس طبق آمار توانسته اند در زمینه صرف جویی رتبه قابل قبولی را در کشور به دست آورند.

محمدی نقش مشترکان گاز در فارس را کلیدی توصیف و اضافه کرد: این استان در خط گازرسانی به سراسر کشور قرار دارد و همین امر باعث پر فشار گاز بودن گاز می شود.

وی افزود: اگر مردم استان در مصرف صرفه جویی کنند هم میهن دیگرشان حتی در شمالی ترین نقطه کشور موفق به بهره برداری از این نعمت خداوندی خواهد شد.