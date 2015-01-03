از نهضت سوادآموزی تا تدریس در کلاس درس/ شناسایی۵۶۶۸ بیسواد در اسدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، نهضت سوادآموزی سازمانی دولتی است که در سال ۱۳۵۸ به‌فرمان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران و به‌منظور آموزش افرادی که از تحصیل جامانده‌ بودند تاسیس شد و در همان اوایل مورد توجه مردم قرار گرفت.

نهضت سوادآموزی با حضور خوب در بین تمامی اقشار جامعه خیل عظیمی از مردم را باسواد کرد بطوریکه عده‌ای تمام زندگی خود را مدیون حضور در کلاس‌های نهضت سوادآموزی می‌دانند.

حال که ۳۵ سال از تشکیل نهضت سوادآموزی می‌گذرد شاهد رشد نرخ باسوادی در کشور هستیم طرحی که در برخی از کشورها بعد از ۱۰۰ سال اجرا هنوز به مرحله قابل‌قبول خود نرسیده است.

ولی فروتن ساکن روستای یوسف‌آباد از توابع شهرستان اسدآباد و معلم است که با شرکت در کلاسهای نهضت سوادآموزی به این موفقیت دست یافته است.

فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال ۶۴ در کلاس‌های متفرقه نهضت سوادآموزی شرکت کردم و موفق به دریافت مدرک مقدماتی و تکمیلی از نهضت سوادآموزی شدم، افزود: برای حضور در کلاس پنجم ابتدایی به اداره آموزش‌وپرورش اسدآباد مراجعه کردم و با ثبت‌نام به صورت متفرقه در امتحانات کلاس پنجم نیز قبول شدم.

این معلم توانا با اشاره به اینکه در زمان تحصیل مشکلات فراوانی وجود داشت، بیان کرد: در سال اول راهنمایی در کلاس‌های شبانه در شهر اسدآباد شرکت کردم و تنها آرزویم در زمان تحصیل رسیدن به شغل معلمی بود.

وی گفت: پس از اتمام دوره راهنمایی در شهر اسدآباد و از آنجایی که در اسدآباد دبیرستان وجود نداشت دوره دبیرستان را به صورت در منزل خواندم و به صورت متفرقه خردادماه در امتحانات اداره آموزش‌وپرورش شرکت کردم و در این امتحانات نیز قبول و پس از کسب مدرک دیپلم جذب آموزش‌وپرورش شدم.

فروتن عنوان کرد: در سال ۸۵ در کنکور دانشگاه شهید مقصودی برای کسب مدرک فوق دیپلم شرکت کردم و بعد از طی مراحل تحصیلی موفق به دریافت مدرک فوق دیپلم شدم.

وی با اعلام اینکه در ترم سوم کارشناسی در حال تحصیل هستم، اظهار داشت: در کنکور سال ۹۳ شرکت کردم و در پردیس شهید مقصودی همدان برای ادامه تحصیل قبول شدم.

فروتن با اشاره به اینکه هیچ وقت فکر آن را نمی‌کردم به این مرحله برسم، اقزود: با نهضت سوادآموزی به این جایگاه رسیده‌ام و علم خود را تا مقطع دکترا ادامه خواهم داد.

اولویت در سواددار کردن افراد ۱۰ تا ۴۹ سال است

معاون نهضت سوادآموزی آموزش‌وپرورش شهرستان اسدآباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله برنامه‌هایی از سوی وزرات آموزش‌وپرورش برای نهضت سوادآموزی اعلام می‌شود که امسال آموزش افراد ۱۰ تا ۴۹ سال در اولویت قرار دارد.

محمد ضحاکی بیان کرد: اولیای بی سواد دانش آموزان نیز پس از شناسایی تحت آموزش قرار می‌گیرند تا از نعمت سواد بهره‌مند شوند.

وی از وجود ۶۹ نفر بی سواد در سن ۱۰ تا ۲۰ سال در شهرستان اسدآباد خبر داد و عنوان کرد: تاکنون ۴۸ نفر از این افراد شناسایی‌شده است.

معاون آموزش‌ و پرورش شهرستان اسدآباد بیان کرد: امیدواریم کسانی که تاکنون به هر دلیل نتوانسته اند به تحصیل بپردازند با حضور در کلاس‌های نهضت سوادآموزی این مشکل را برطرف کنند چرا که با این کار به آموزه‌های دینی خود نیز عمل کرده ایم.

وی از استقبال ضعیف مردم برای حضور در این کلاس ها سخن گفت و عنوان کرد: از رسانه های جمعی انتظار داریم در این مسیر ما را یاری کنند.

پنج هزار و ۶۶۸ نفر بی سواد در شهرستان اسدآباد وجود دارد

رئیس اداره آموزش‌ و پرورش شهرستان اسدآباد نیز اظهار داشت: با توجه به آمارهای موجود در سرشماری سال ۱۳۹۰ در شهرستان اسدآباد پنج هزار و ۶۶۸ نفر بی سواد وجود دارد.

جعفر دهبانی بصیر هزار و ۲۳۷ نفر از این افراد را اولیای دانش آموزان در مدارس دانست و عنوان کرد: در حال حاضر افزون بر ۹۲ و نیم درصد جمعیت شهرستان از نعمت سواد بهره‌مند هستند.

وی عنوان کرد: شهرستان اسدآباد در زمینه جذب و آموزش بی‌سوادان رتبه سوم استان را در اختیار دارد و در نیمسال اول ۹۴-۹۳ تاکنون ۳۸ نفر برای دوره‌های سوادآموزی جذب شده و در دوره انتقال نیز ۱۰۸ نفر را جذب شده اند که نسبت به میزان سهمیه شاهد رشد ۱۰۰ درصدی دارد.

رئیس آموزش‌ و پرورش شهرستان اسدآباد ابراز کرد: مدیران مجتمع ها در روستاهای شهرستان اسدآباد موظف به شناسایی افراد بی‌سواد شده اند تا این افراد را شناسایی و با حضور در تک‌تک منازل افراد بی‌سواد آنانا را به شرکت در کلاسها تشویق کنند.

وی از ادارات شهرستان خواست افرادی که می‌شناسند و از بی‌سوادی این افراد اطلاع دارند را معرفی کنند تا این افراد با حضور در دوره‌های نهضت سوادآموزی از حالت بی سواد بودن خارج شوند.

دهبانی بصیر از وجود نیروی کافی در زمینه آموزش افراد بی‌سواد خبر داد و عنوان کرد: افراد حتی می‌توانند در خانواده‌های خود نیز نسبت به سواددار کردن افراد اقدام کنند که در این صورت هزینه‌هایی نیز به این افراد پرداخت می‌شود.