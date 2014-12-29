به گزارش خبرنگار مهر، متقاضيان پذیرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوسته) «حضوری» و «آموزشهای خاص - حینکار غیرحضوری» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال 1393 می توانند از فردا سه شنبه 9 دی ماه تا روز دوشنبه 15 دی ماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
داوطلبان متقاضي ثبت نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي هستند مي توانند در پذيرش مذكور ثبت نام و شركت کنند.
روش گزينش دانشجو
گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محلهای تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیههای آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیتهای عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط صورت میگیرد.
داوطلبان سهمیه آزاد که مدرک کاردانی آنان مطابق جداول مربوطه دفترچه راهنماي ثبتنام مرتبط با رشتههای تحصیلی انتخابی باشد در اولویت پذیرش برای آن رشته قرار میگیرند.
در ضمن ظرفیت باقیمانده در هر کدرشته محل، با اولویت یکسان به داوطلبان سهمیه آزاد با مدارک کاردانی غیرمرتبط اختصاص مییابد. پیشنهاد میشود داوطلبان نسبت به انتخاب کدرشته محلهای مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کاردانی خود اقدام کنند.
داوطلبان سهمیه شاغل صرفاً در یک زیرگروه آموزشی در رشته مرتبط با شغل آنان پذیرش خواهند شد. برای هر یک از موارد فوق ارایه مستندات مربوط در زمان ثبتنام توسط دانشجو به مرکز آموزشی ضروری میباشد.
الف) گزینش دانشجو به روش متمرکز:
در کدرشته محلهایی که پذیرش در آنها به روش متمرکز صورت میپذیرد با توجه به امتیاز کل داوطلبان، اولویتهای انتخابی آنها و ظرفیتهای اختصاص داده شده به هر سهمیه، فهرست پذیرفتهشدگان نهایی استخراج و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org اعلام می شود.
ب) گزینش دانشجو به روش نیمهمتمرکز:
در کدرشته محلهایی که نیاز به اقداماتی نظیر مصاحبه یا آزمون عملی دارند، گزینش نهایی داوطلبان به صورت نیمهمتمرکز براساس امتیاز کل و از بین معرفیشدگان چندبرابر ظرفیت پس از انجام مصاحبه یا آزمون عملی و با توجه به صلاحیتهای عمومی آنان انجام میگیرد.
معرفیشدگان کدرشته محلهای مذکور لازم است براساس برنامه زمانی که به همراه فهرست اسامی آنان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود برای انجام مراحل فوق به نشانیهای اعلام شده مندرج در دفترچه راهنماي ثبتنام مراجعه کنند. بدیهی است گزینش نهایی براساس نتیجه مصاحبه یا آزمون عملی انجام خواهد شد.
تذکر: کدرشته محلهای نیمهمتمرکز در جداول شماره (6 الی 49) دفترچه راهنماي مذكور با علامت ● مشخص شده است.
شرايط ثبت نام:
پرداخت هزينه ثبتنام به صورت اينترنتي. داوطلبان لازم است به وسيله كارتهاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطلاعرساني سازمان سنجش و پرداخت مبلغ 144.000 (یکصد و چهل و چهار هزار) ريال به عنوان وجه ثبتنام شركت در پذيرش، نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت نام دقت کنند. بديهي است در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب در صورت پذيرفته شدن در آزمون قبولي وي (كان لم يكن) تلقي شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
در صورت مشاهده هر گونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك داوطلب (از قبيل معدل، سهميه و... ) در صورت پذيرفته شدن در آزمون قبولي وي لغو شده و از ادامه تحصيل داوطلب جلوگيري خواهد شد.
توصيههاي مهم برای ثبت نام
داوطلبان اگر از طريق كافينت ثبتنام می کنند، تمامي مراحل ورود اطلاعات ثبتنامي را شخصاً انجام دهند و يا بر انجام امور مربوط، در كافينت نظارت مستقيم داشته باشند. با توجه به ورود اطلاعات ثبتنامي توسط متصديان كافينتها، متأسفانه اطلاعات معمولاً با اشتباهاتي در تقاضانامه درج مي شود، كه مسئوليت هرگونه خطا در اين مورد متوجه شخص داوطلب است و سازمان سنجش آموزش كشور به هيچ وجه امكان اصلاح اشتباهات مذكور را نداشته و هيچگونه عذري پذيرفته نخواهد شد.
توصيه ميشود داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه، دريافت شماره پرونده 6 رقمي و كدپيگيري 16 رقمي يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري کنند.
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