۱۳ نفر در خوزستان به علت حوادث غیرمترقه فوت کردند

هاشم بالدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود زهکش بزرگی به نام کارون در وسط شهر اهواز که موهبتی نجات بخش است، در صورت ساماندهی معابر و کانال دفع آب های سطحی هیچ وقت شاهد تعطیلی مدارس به دلیلی مانند بارندگی یا آبگرفتگی مدارس نخواهیم بود زيرا مخالف تعطیلی مدارس به دلیل بارندگی هستم اما مشکلات موجود مانند آبگرفتگی معابر و سختی تردد دانش آموزان این تعطیلی را اجتناب ناپذیر می سازد.



وی افزود: دفع آب های سطحی وظیفه شهرداری و ساماندهی فاضلاب وظیفه شرکت آبفا است در نگاه علمی و واقع بینانه آب های سطحی نباید وارد شبکه فاضلاب شوند چرا که این امر موجب بالا آمدن و سرازیر شدن فاضلاب به معابر شده که علاوه بر آبگرفتگی معابر مشکلات زیست محیطی نیز به وجود می آورد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان در خصوص اینکه شهرداری خود را متولی دفع آب های سطحی نمی داند، عنوان کرد: به هیچ وجه نمی توان مقوله آب های سطحی را با فاضلاب یکسان دانست، میانگین فاضلاب وارد شده به شبکه دفع فاضلاب کاملا قابل اندازه گیری و مشخص است اما میزان بارندگی قابل اندازه گیری نیست و این دو مقوله هایی کاملا جداگانه هستند بنابراین شهرداری متولی دفع آب های سطحی است و این موضوع در حیطه وظایف آبفا نیست.

بالدي همچنين در خصوص بروز حوادث غير مترقبه در استان گفت: طی هشت ماه نخست سال جاری و تا اواخر آبان ماه، ۱۳ نفر در استان خوزستان به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه فوت کردند.

وي اظهار کرد: بر اساس گزارشات واصله به این مدیریت تا اواخر آبان ماه سیزده نفر به دلیل بروز حوادثی مانند صاعقه، وزش باد، طوفان، سیل، بارندگی شدید و غیره در استان فوت کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان بر تاثیر عنصر ناآگاهی در بروز چنین حوادثی تاکید کرد و افزود: پاره ای از حوادث اجتناب ناپذیر و غیر قابل پیش بینی هستند اما همیشه هم این طور نیست.

بالدی ادامه داد: در هنگام بارندگی یا تغییرات جوی، صیادان، لنج داران و صاحبان قایق های موتوری باید از آب فاصله بگیرند چرا که خطر صاعقه به دلیل نزدیکی به سطح آب بسیار بالا است اما متاسفانه ناآگاهی یا بی اعتنایی به هشدارها منجر به بروز چنین حوادثی می شود در حالی که اگر سطح آگاهی نسبت به چنین مسائلی افزایش یابد می توان از این گونه اتفاقات جلوگیری به عمل آورد.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای خانواده های متوفیان حوادث غیر مترقبه عنوان کرد: به طور معمول مبلغی به خانواده متوفیان به صورت بلاعوض پرداخت و همچنین شرایط اعطای تسهیلات کم بهره برای آنها فراهم می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان تصریح کرد: فرمانداران شهرستان های ۲۷ گانه استان خوزستان، بخشداران و دهیاران اهتمام ویژه ای در امر اطلاع رسانی به عموم در خصوص جلوگیری از بروز حوادث دارند و خواستار فعالیت بیش از پیش رسانه ها نیز در این حیطه هستیم.