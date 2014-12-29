احتمال ماندن حامد لک در تراکتورسازی قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از بازی فولاد خوزستان با تراکتورسازی تبریز بود که رسول خطیبی سرمربی تراکتورسازی حامد لک دروازه بان این تیم را به خاطر اشتباهاتی که داشت در اختیار باشگاه قرار داد و درخواست کرد این بازیکن ادامه خدمت سربازی خود را به پادگان برود.

در این مدت صحبت از حضور حامد لک در تیم ملوان انزلی هم مطرح شد با این حال به نظر می‌رسد رسول خطیبی از موضع خود کوتاه آمده و روی ماندن لک در تیم تراکتورسازی نظر مثبت دارد. سعید عباسی سرپرست باشگاه تراکتورسازی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از آنجایی که ما در لیگ قهرمانان آسیا هم حضور داریم احتمال دارد نظر رسول خطیبی روی ماندن لک مثبت باشد. ما داوود نوشی صوفیانی و عیسی اندوی را هم داریم ولی احتمال دارد لک هم بماند.

عباسی درباره اینکه نظر نهایی خطیبی در اینباره چه زمانی اعلام می‌شود، اظهار کرد: فعلا که بحث اردوی امارات مطرح است. ان شاءالله بعد از اردوی امارات در اینباره تصمیم نهایی را می‌گیریم.

تیم فوتبال تراکتورسازی روز چهارشنبه این هفته به امارات می‌رود و اردوی 10 روزه‌ای را در این کشور خواهد داشت.