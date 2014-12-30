644 کیلومتر رانندگی تنها با یک بار شارژ باتری !

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تسلا موتورز آمریکا که تنها خودروهای برقی تولید می کند پیش از این با ارایه مدل موفقیت آمیز Model S نشان داد که می توان برد حرکتی خودروهای تمامی برقی را از ارقام ناامیدکننده ای نظیر 130 یا حتی 150 کیلومتر فراتر رساند.

شرکت تسلا پیش از این این خودروی برقی مدل Model S را ارایه کرده بود که 474 کیلومتر برد حرکتی به ازای هر بار شارژ باتری داشت.

اکنون مهندسان تسلا با پیشرفتهای صورت گرفته در عرصه فناوری ساخت باتری های فشرده برای خودروهای برقی و همچنین درسهایی که در خلال ساخت مدل Model S گرفته اند، خودروی Roadster 3.0 را با برد حرکتی خیره کننده 644 کیلومتر ارایه کرده اند.

اصلی ترین به روزرسانی صورت گرفته در فرآیند ساخت خودروهای برقی این شرکت مربوط به باتری آن می شود. درحالی که نسخه قبلی باتری این شرکت توان تولید 53 کیلووات ساعت برق را داشت حالا نمونه به روز شده آن 70 کیلووات ساعت برق تولید می کند و این درحالی است که ابعاد باتری هیچ تغییری نکرده است.

در عین حال به روزرسانی هایی نیز در ساختار بدنه صورت گرفته به طوریکه با استفاده از آخرین دستاوردهای دانش آیرودینامیک کشش بدنه آن از 0/36 به 0/31 کاهش یافته است و این یعنی 15 درصد بهبود.

مهندسان تسلا به طراحی تایرها هم دقت ویژه ای کرده اند. آنها این بار طوری تایرها را طراحی کرده اند که در مقایسه با نمونه های قبلی 20 درصد مقاومت کمتری در سطح جاده داشته باشند.

این شرکت در نظر دارد در اوایل سال 2015 و برای نمایش توانمندی های این خودرو آن را بدون کوچکترین وقفه ای از سانفرانسیسکو راهی لس آنجلس کند.