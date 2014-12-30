عباس پژمان در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف رمان تازه‌ای خبر داد و گفت: تازه‌ترین رمانی که در دست تالیف دارم در گونه رمان اندیشه‌ای است. اتفاقات این رمان در سنندج و تهران می‌گذرد و راوی آن نیز یک پزشک است.

پژمان با اشاره به اینکه تالیف جدید وی هنوز عنوانی بر خود ندارد گفت: این رمان در واقع تلاشی برای بازنمایی یکی از اندیشه‌های مهم در دنیا در بستر ادبیات است.

وی ادامه داد: رمان اندیشه رمانی است که در آن تفکر و اندیشه قالب است همانند کارهایی که داستایوسکی و کوندرا در آثارشان انجام داده‌اند و یک موضوع مهم فکری را بستر تالیف قرار داده‌اند و البته گاهی هم به نقد آن ایده‌ها پرداخته‌اند.

پژمان ادامه داد: رمان اندیشه را به نوعی باید همان رمان فلسفی بدانیم که با روش تحلیل و منطقی در روزگار خود را در قالب روایت بیان می‌کند. روایتی داستانی که در آن نویسنده بدون اینکه سعی کند موضوعی را به مخاطب خود القا کند سعی در بیان تفکرات به شکلی دارد که مخاطب به صورت غیر مستقیم بتواند با آن مواجه شود. به بعارت ساده‌تر در زندگی و شخصیت‌های داستانی در این رمان به شکلی است که مخاطب خودش را با یک تفکر محوری درگیر می‌داند.

این نویسنده و مترجم با اشاره به اینکه بوف کور نخستین و مشهورترین تجربه تالیف این نوع رمان در ایران است گفت: متاسفم که رمان ایرانی امروز بیشتر تبدیل به نوعی پز شده است و در آن فقر اندیشه موج می‌زند. چیزی که می‌شود در آن پیدا کرد تنها غیبت و وراجی و خاله‌زنک‌بازی است. در حالی که رمان‌های ماندگار باید صاحب اندیشه باشند و در دنیا نیز همین‌طور است