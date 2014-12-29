به گزارش خبرگزاری مهر، در این اولویت‌بندی دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر و سابقه‌ پژوهشی برای متقاضیان اجرای طرح‌های پژوهشی از شرایط اصلی پاسخ‌گویی به این فراخوان اعلام شده است.

بر اساس این گزارش ارزیابی فعالیت‌های کتاب‌رسانی مراکز سیّار روستایی، شهری و کتاب‌خانه‌های پستی کانون و راه‌کارهای توسعه آن به عنوان یکی از اولویت‌های پژوهشی معرفی شده است.

همچنین ارزیابی شیوه تجهیز منابع کتاب‌خانه‌ای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از لحاظ تنوع، پاسخ‌گویی به نیازهای مخاطبان، به‌روز بودن و راه‌کارهای عملی توسعه آن و ارزیابی جامع معماری و فضا در کتاب‌خانه‌های کانون و ارایه الگوی مناسب عنوان‌های بعدی طرح‌های پژوهشی اعلام شده است.

در عین‌حال ارزشیابی جامع تولیدات کانون شامل: کتاب، سرگرمی، فیلم و تئاتر، روش‌های توسعه و بهینه سازی فعالیت‌های مراکز فراگیر کانون و تدوین راهنمای جامع عملی برای ترویج کتاب‌خوانی اعضای مراکز از دیگر اولویت‌های طرح‌های پژوهشی کانون عنوان شده است،

تدوین مبانی نظری و تجارب عملی هر یک از فعالیت‌های مراکز فرهنگی‌هنری، الگوی خط مشی نهادهای فرهنگی در ایران در قلمرو کانون و راه‌کارهای افزایش انگیزه‌های شغلی و تقویت همکاری کارکنان با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز اولویت‌های پایانی اعلام‌ شده در این شیوه‌نامه است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور تحقق اهداف، برنامه‌ها، ماموریت‌های پژوهشی سازمان، و تعامل و همکاری با متخصصان، صاحب نظران و پژوهشگران فعال در حوزه‌های مرتبط با ماموریت‌های خود عنوان‌های اولویت‌های پژوهشی خود را اعلام و از پژوهشگران توان‌مند و علاقه‌مند در حوزه‌ی کودک و نوجوان دعوت به همکاری می‌کند.

مهلت ارسال پیشنهادهای پژوهشی برای متقاضیان اواسط بهمن ۱۳۹۳ اعلام شده است و بر این اساس علاقه‌مندان می‌توانند با انتخاب عنوان پژوهشی و تکمیل فرم ارایه شده در سایت اینترنتی کانون این پیشنهاد‌ها را به نشانی الکترونیکی اداره‌کل آموزش و پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال کنند.