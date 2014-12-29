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۸ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۵

آثار راه یافته به مرحله دوم گروه کودک جشنواره نقد کتاب اعلام شد

آثار راه یافته به مرحله دوم گروه کودک جشنواره نقد کتاب اعلام شد

دبیرخانه یازدهمین جشنواره نقد کتاب آثار راهیافته به مرحله دوم داوری در بخش کودک در گروههای داستان، شعر و تصویرگری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه داستان کودک با شش اثر، گروه شعر با چهار اثر و تصویرگری با سه اثر به مرحله دوم داوری رسیدند.

در گروه داستان آثار «کهن الگوی سفر» از سارا حسین‌پور چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، «رمانی در ستایش داستان کونگی زندگی» نوشته حسن پارسایی از کتاب ماه کودک و نوجوان، «غزالۀ خورشید؛ نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگر خوانی قصۀ «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» از داود خزایی چاپ شد در نشریه مطالعات ادبیات کودک آثار راه یافته به مرحله دوم است.

«فکاهه‌­هایی با نقاب طنز» از علی‌مراد خرمی چاپ شده در کتاب ماه کودک و نوجوان، «یک پایان بندی خوب» نوشته ابوذر کریمی از کتاب ماه کودک و نوجوان و «دیدار با زمان» نوشته شیدا آرامش فرد چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان دیگر آثار منتخب در گروه داستان‌اند.

در گروه شعر نیز اشعار « با چشم­‌هایی که می­چشند!» از زهره حیدری شاهی، «کارنامه درخشان انتظار مخاطب را دوچندان می­‌کند» نوشته انسیه موسویان، «نوجوانی و فکرهای شاعرانه» از نیره سادات هاشمی و «یک گاز هم از «ساندویچ قطار!» نوشته زهره حیدری شاهی که در کتاب ماه کودک و نوجوان چاپ شده‌اند، به مرحله دوم داوری جشنواره نقد رسیدند.

در بخش تصویرگری نیز آثار «جذابیتی که به تکرار مبدل شده...» از مری مهرورز و «تصویری معاصر از داستان­‌های شاهنامه» نوشته ستاره تراب­زاده چاپ شده در کتاب ماه کودک و نوجوان و «رابطه متن و تصویر در ترجمه ماهی سیاه کوچولو به زبان انگلیسی» از بهار اشراق، چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان آثار منتخب این گروه است.

یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب به همت خانه کتاب و با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد در گروه‌های هنر، میراث پژوهی، روانشناسی و علوم تربیتی، فلسفه، کلام و عرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فقه و حقوق، اطلاعرسانی و ارتباطات، قرآن و حدیث، ایران و اسلام، کودک و نوجوان و اخلاق برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2451350

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