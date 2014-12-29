آثار راه یافته به مرحله دوم گروه کودک جشنواره نقد کتاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه داستان کودک با شش اثر، گروه شعر با چهار اثر و تصویرگری با سه اثر به مرحله دوم داوری رسیدند.
در گروه داستان آثار «کهن الگوی سفر» از سارا حسینپور چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، «رمانی در ستایش داستان کونگی زندگی» نوشته حسن پارسایی از کتاب ماه کودک و نوجوان، «غزالۀ خورشید؛ نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگر خوانی قصۀ «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» از داود خزایی چاپ شد در نشریه مطالعات ادبیات کودک آثار راه یافته به مرحله دوم است.
«فکاهههایی با نقاب طنز» از علیمراد خرمی چاپ شده در کتاب ماه کودک و نوجوان، «یک پایان بندی خوب» نوشته ابوذر کریمی از کتاب ماه کودک و نوجوان و «دیدار با زمان» نوشته شیدا آرامش فرد چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان دیگر آثار منتخب در گروه داستاناند.
در گروه شعر نیز اشعار « با چشمهایی که میچشند!» از زهره حیدری شاهی، «کارنامه درخشان انتظار مخاطب را دوچندان میکند» نوشته انسیه موسویان، «نوجوانی و فکرهای شاعرانه» از نیره سادات هاشمی و «یک گاز هم از «ساندویچ قطار!» نوشته زهره حیدری شاهی که در کتاب ماه کودک و نوجوان چاپ شدهاند، به مرحله دوم داوری جشنواره نقد رسیدند.
در بخش تصویرگری نیز آثار «جذابیتی که به تکرار مبدل شده...» از مری مهرورز و «تصویری معاصر از داستانهای شاهنامه» نوشته ستاره ترابزاده چاپ شده در کتاب ماه کودک و نوجوان و «رابطه متن و تصویر در ترجمه ماهی سیاه کوچولو به زبان انگلیسی» از بهار اشراق، چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان آثار منتخب این گروه است.
یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب به همت خانه کتاب و با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد در گروههای هنر، میراث پژوهی، روانشناسی و علوم تربیتی، فلسفه، کلام و عرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فقه و حقوق، اطلاعرسانی و ارتباطات، قرآن و حدیث، ایران و اسلام، کودک و نوجوان و اخلاق برگزار خواهد شد.
نظر شما