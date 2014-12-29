آثار راه یافته به مرحله دوم گروه کودک جشنواره نقد کتاب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه داستان کودک با شش اثر، گروه شعر با چهار اثر و تصویرگری با سه اثر به مرحله دوم داوری رسیدند.

در گروه داستان آثار «کهن الگوی سفر» از سارا حسین‌پور چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، «رمانی در ستایش داستان کونگی زندگی» نوشته حسن پارسایی از کتاب ماه کودک و نوجوان، «غزالۀ خورشید؛ نگاهی به نظریه و دنیای متن، همراه با دیگر خوانی قصۀ «خورشید توی آسمان و خورشید توی دل من» از داود خزایی چاپ شد در نشریه مطالعات ادبیات کودک آثار راه یافته به مرحله دوم است.

«فکاهه‌­هایی با نقاب طنز» از علی‌مراد خرمی چاپ شده در کتاب ماه کودک و نوجوان، «یک پایان بندی خوب» نوشته ابوذر کریمی از کتاب ماه کودک و نوجوان و «دیدار با زمان» نوشته شیدا آرامش فرد چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان دیگر آثار منتخب در گروه داستان‌اند.

در گروه شعر نیز اشعار « با چشم­‌هایی که می­چشند!» از زهره حیدری شاهی، «کارنامه درخشان انتظار مخاطب را دوچندان می­‌کند» نوشته انسیه موسویان، «نوجوانی و فکرهای شاعرانه» از نیره سادات هاشمی و «یک گاز هم از «ساندویچ قطار!» نوشته زهره حیدری شاهی که در کتاب ماه کودک و نوجوان چاپ شده‌اند، به مرحله دوم داوری جشنواره نقد رسیدند.

در بخش تصویرگری نیز آثار «جذابیتی که به تکرار مبدل شده...» از مری مهرورز و «تصویری معاصر از داستان­‌های شاهنامه» نوشته ستاره تراب­زاده چاپ شده در کتاب ماه کودک و نوجوان و «رابطه متن و تصویر در ترجمه ماهی سیاه کوچولو به زبان انگلیسی» از بهار اشراق، چاپ شده در پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان آثار منتخب این گروه است.

یازدهمین دوره جشنواره نقد کتاب به همت خانه کتاب و با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی نقد در گروه‌های هنر، میراث پژوهی، روانشناسی و علوم تربیتی، فلسفه، کلام و عرفان، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فقه و حقوق، اطلاعرسانی و ارتباطات، قرآن و حدیث، ایران و اسلام، کودک و نوجوان و اخلاق برگزار خواهد شد.