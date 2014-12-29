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۸ دی ۱۳۹۳، ۹:۵۶

۲۰۰ هزار بیسواد در سیستان و بلوچستان نیاز به سواد آموزی دارند

۲۰۰ هزار بیسواد در سیستان و بلوچستان نیاز به سواد آموزی دارند

زاهدان-مدیرکل آموزش وپرورش سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تعداد ۲۰۰ هزار بیسواد در این استان وجود دارد که سواد آموزی به آنها جزو اولویت های اصلی این سازمان است.

علیرضا نخعی در گفتگو با مهر بیان داشت: مقوله سواد آموزی به رغم ظاهر و معنای ساده، مقوله ای پیچیده تر از تعلیم و تربیت رسمی دارد زیرا در تربیت و تعلیم رسمی به عنوان تکلیف دانش آموزان بر سر کلاس درس حاضر می شود اما افراد بیسواد انگیزه ای برای سواد آموزی ندارند.

وی ادامه ادامه داد: افراد بیسواد به دلیل خارج بودن از دایره کنترل و اراده آموزش و پرورش و مشکلات دیگر از جمله عدم شناسایی و یا پراکندگی جمعیتی شناسایی و جذب این افراد با سختی های فراوانی روبرو است و لذا در طی هر سال از رقم ۴۰ هزار نفر تجاوز نکرده است.

وی بیان داشت: دربرنامه شتاب بخشی سوادآموزی نسبت به شناسایی تعداد ۲۰۰ هزار بیسواد در فاصله سنی ۱۰ تا ۴۵ سال در استان  اقدام  شده که طبق مصوبه شورای آموزش و پرورش استان دراولویت سواد آموزی قرار گرفتند و لذا در نظر داریم با مساعدت همه دستگاه های اجرایی در بازه زمانی ۴ ساله این افراد سواد بیاموزند.

وی ابراز داشت: استان سیستان و بلوچستان از نظر رشد سوادآموزی در کشور دارای رتبه ی ارزشمندی است اما جایگاه استان ازنظر میزان بیسوادی درکشور نامطلوب است.

وی با اشاره به اینکه تمامی مدارس سیستان وبلوچستان به عنوان پایگاهی برای مبارزه با بیسوادی و رفع محرومیت آماده ریشه کنی بیسوادی است ادامه داد: سیستان و بلوچستان با داشتن رتبه اول کشوری برای ریشه کنی بیسوادی تلاش می کند تا ۲۰۰هزاربیسواد باقیمانده رادر یک طرح ۴ ساله تحت پوشش قرار دهد.

 وی اضافه کرد : به رغم اینکه استان سیستان و بلوچستان درشروع برنامه بیسوادی قدری عقب مانده است اما خوشبختانه در رشد باسوادی از متوسط کشور نیز جلوتر هستیم که این نشان از دقت و برنامه ریزی در حوزه سواد آموزی است.

دبیرشورای آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تعداد ۶۵ هزار نفر از ۱۰۷ هزار بیسوادی که در سرشماری سال ۹۰ خود اظهاری کردند پس از غربالگری و تایید نهایی مقرر شد تا درمدارس استان به عنوان پایگاه سواد آموزی حضور یافته و به عنوان اولیای بیسواد در دوره های سوادآموزی شرکت کنند.

وی از والدین به عنوان تاثیر گذار ترین بخش آموزش خارج از مدرسه در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود یاد کرد و افزود: والدین نقش بسیار ارزشمندی دارند و اگر خلاء بیسوادی از میان برداشته شود قطعه دیگر این جریان که همانا تکمیل شدن فرآیند یاددهی است به خودی خود درست خواهد شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر  ۲۰ درصد از بیسوادان استان را والدین دانش آموزان تشکیل می دهند که با همکاری مدیران و مدارس امکان با سواد کردن آنها باید فراهم شود.

هزینه آموزش در سیستان و بلوچستان بالا است

علیرضا نخعی با بیان اینکه فاصله ی زیاد مدارس از یکدیگر، نرخ بیسوادی و نرخ بازمانده از تحصیل را افزایش می دهد  اظهار داشت: هزینه  ایاب و ذهاب دانش آموزان و نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش مبلغ بالایی است که این هزینه در کنار سایر هزینه های آموزش و پرورش قیمت تمام شده  آموزش را در این استان افزایش می دهد.

نخعی تصریح کرد: برای برون رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به نرم متوسط کشوری سیستان وبلوچستان نیازمند نگاه ویژه برای تخصیص اعتبارات است.

دبیر شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بیان کرد: توسعه مدارس شبانه روزی و مجتمع سازی مدرسه ها به همراه طرح روستا مرکزی، طرح های ارزشمندی است که می تواند بسیاری از مشکلات استان سیستان وبلوچستان را رفع کند.

وی اذعان داشت: در حال حاضر سازمان آموزش و پرورش از طریق دانش آموزان شناسایی و جذب افراد بیسواد را آغاز کرده است و در این طرح از طریق دانش آموزان باسواد در خانه به عنوان رابطه این سازمان نسبت به جذب افراد بیسواد اقدام خواهد شد.

 

کد مطلب 2451356

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