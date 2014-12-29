رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد هرمزگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سفر به هرمزگان ضمن دیدار با کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان با آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز دیدار می کند.

وی همچنین از سواحل بندرعباس بازدید و در نشست شورای اداری استان هرمزگان شرکت می کند.

امضای تفاهم نامه با استاندار هرمزگان و نشست با دانشگاهیان و سمن ها از دیگر برنامه های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سفر به هرمزگان است.

وی در آخرین برنامه سفر خود در نشستی مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران هرمزگانی پاسخ می دهد.