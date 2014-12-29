مراسم افتتاحیه «ملبورن» برگزار شد/ قدردانی از کیانوش عیاری

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته یکشنبه هفتم دی ماه مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «ملبورن» به کارگردانی نیما جاویدی ساعت 20:30 در سینما افریقا برگزار شد.

در ابتدای این مراسم و قبل از نمایش فیلم، نیما جاویدی با اشاره به اینکه نمی خواهد زمان زیادی را برای صحبت به خود اختصاص دهد، توضیح داد: لازم است در این مراسم از یکی از عوامل فیلم سینمایی «ملبورن» که جا او امشب در این مراسم خالی است، یاد کنم. این فرد کسی نیست جز کیانوش عیاری که به عنوان مشاور کارگردان من را همراهی می کرد. او در این فیلم مثل کوه پشت من ایستاد و من صبور بودن را از او یاد گرفتم. حضور او در این پروژه سبب شد تا من چیزهای بسیاری را از او یاد بگیرم.

وی در پایان صحبت های خود تاکید کرد: امیدوارم مشکلاتی که برای این کارگردان پیش آمده به زودی برطرف شود.

در این مراسم، هنرمندانی چون جواد نوروزبیگی، مهتاب کرامتی، حبیب اسماعیلی، غلامرضا موسوی، علی مصفا، نگار جواهریان، علی سرابی، هومن بهمنش، هومن برق نورد، محود کلاری، علی مردانه، حامد کمیلی، گلاب آدینه، سهیلا گلستانی، نوید محمدزاده، بهرنگ علوی، محسن کیایی، ملیکا شریفی نیا، ویشکا آسایش، خاطره اسدی، شیرین یزدان بخش و ... حضور داشتند.

در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون پیمان معادی، نگار جواهریان، مانی حقیقی، شیرین یزدان بخش و ... حضور دارند.