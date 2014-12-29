موانع و مشکلات ترافیکی مهران به صورت ویژه بررسی و برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، شاپور پولادی در ششمین نشست شورای ترافیک استان اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد سفر زوار به عتبات عالیات از طریق مرز بین المللی مهران و حجم بالای ترافیک در این شهرستان باید پیگیری برای رفع موانع آنها در دستور کار قرار گیرد تا سال آینده با این مشکلات مواجه نباشیم.

وی ادامه داد: در نشستی به صورت ویژه باید این مسایل و مشکلات بررسی و به صورت گزارشی برای مسئولان کشوری تهیه شود تا اقدامات اساسی برای رفع آنها عملیاتی شود.

وی با تاکید بر انجام مطالعات میدانی، خواستار در نظر گرفتن همه جوانب در پروژه های جدید استان شد. پولادی گفت: اصلاح کمربندی شمالی باید در دستور کار قرار گیرد تا حجم ترافیک سطح شهر نیز کم شود.

وی همچنین بر حذف نقاط حادثه خیز تاکید کرد و افزود: با برنامه ریزی و رویکرد علمی در جهت آسایش و امنیت شهروندان می توان اقدام به رفع نقاط خطر ساز در جاده ها کرد.

رئیس شورای ترافیک استان بر ایمن سازی راه ها و نصب علائم و خط کشی در جاده های استان تاکید کرد.

در این نشست با اتصال بلوار شهید خرم رودی به شهدای چالسرا موافقت شد و همچنین ساماندهی پارکینگ شهر ایلام نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.

ساماندهی دستگاه های امدادی بین راهی و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم برای خدمات رسانی به موقع به مصدومین جاده ها از دیگر مصوبات شورای ترافیک استان بود.