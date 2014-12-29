9 دی نقطه عطفی در تاریخ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای همایش «نقش قوه مقننه و حفظ و تقویت دستاوردهای دفاع مقدس»، لاله افتخاری، رئیس فراکسیون دفاع مقدس گفت: فراکسیون دفاع مقدس چند ماه پیش با پیشنهاد بنیاد حفظ آثار در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قوه مقننه با هدف انجام وظیفه و لبیک‌گویی به منویات مقام معظم رهبری در راستای حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، کار خود را آغاز کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در مسیر هجمه‌های ناتوی فرهنگی و فتنه‌های دشمنان، ثبت و ضبط آثار دفاع مقدس اعم از اعزام راهیان نور، تشییع و خاکسپاری شهدای گمنام و ... همه و همه از ارزش‌های ماندگار و قابل ترویج و هویت‌بخش است و شاید به همین دلیل است که می‌گویند زنده نگاه داشتن یاد شهیدان کمتر از شهادت نیست.

افتخاری همچنین در آستانه حماسه 9 دی، گفت: 9 دی نقطه عطفی در تاریخ کشور ما بود.