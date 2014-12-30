وحید جلیلوند کارگردان «چهارشنبه 19 آبان» که اولین تجربه کارگردانی او در سینمای بلند است در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صداگذاری و ساخت موسیقی این فیلم همچنان ادامه دارد، گفت: علیرضا علویان صداگذاری و کارن همایون‌فر ساخت موسیقی این فیلم را برعهده دارند و با توجه به پیشرفت کار فکر می کنم به زودی صداگذاری و ساخت موسیقی به اتمام برسد.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده مراحل فنی «چهارشنبه 19 آبان» تا 10 روز دیگر به پایان می‌رسد و ما برای جشنواره فجر آماده هستیم. امیدوارم این فیلم بتواند با حضور در بخش «نگاه نو» سی و سومین جشنواره فیلم فجر به خوبی دیده شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک آگهی غیر متعارف در بخش نیازمندی های روزنامه همشهری، جمعیت کثیری را در روز مشخصی به خیابان می کشد. دخالت پلیس قائله را علی الظاهر پایان می دهد اما...

«چهارشنبه 19 آبان» یک فیلم سه اپیزودی با محوریت زنان است که ارتباط هایی با یکدیگر دارند.

نیکی کریمی، امیرآقایی، شاهرخ فروتنیان، برزو ارجمند، آفرین عبیسی، سعید داخ، کتانه افشاری نژاد، میلاد یزدانی، سحر احمدپور، حشمت آرمیده و وحید جلیلوند از جمله بازیگران این فیلم هستند.