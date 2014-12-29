به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب اولیه‌ فیلم‌های بخش مسابقه ایران و بین‌الملل این جشنواره را گروهی 5 نفره از 11 تا 22 دی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون انجام خواهند داد.

محمدعلی شامانی مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و شهید رجایی و نویسنده کتاب‌های کودک و نوجوان، امیرحسن ندایی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشکده هنر و کارگردان، سیداحمد کلانتری انیماتور و تهیه کننده، کیانوش عابدی کارگردان انیمیشن‌های تلویزیونی و انیماتور و سارا خلیلی مدرس انیمیشن در دانشگاه هنر و تربیت مدرس و انیماتور، اعضای هیات انتخاب نهمین دوره جشنواره پویانمایی را تشکیل می‌دهند.

امسال بیش از 500 فیلم در بخش مسابقه ایران و بیش از 700 فیلم از 74 کشور جهان در بخش مسابقه بین‌الملل نهمین جشنواره پویانمایی تهران شرکت کرده‌اند.

در همین حال ثبت‌نام اینترنتی از علاقه‌مندان برای تماشای فیلم‌های این جشنواره هم از 8 آذر آغاز شده و تا اول بهمن از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به نشانی www.tehran-animafestival.ir ادامه دارد.

نهمین جشنواره دو سالانه بین‌المللی پویانمایی تهران از 17 تا 21 اسفند در مرکز ‌آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.