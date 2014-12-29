به گزارش خبرگزاری مهر، حوادث سال ۸۸ موجب تولید آثار مکتوبی شد که برخی از آثار تولیدشده در این باره، در حوزه سیاست جا گرفته و برخی دیگر مربوط به ادبیات و زیرمجموعه‌های داستان و شعر هستند.

آنچه پیش رو دارید، مجموعه‌ای است از ۸۸ کتاب، برای شناخت آنچه موجب شد، یک اتفاق شیرین در این کشور، یعنی مشارکت بالای مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری، به کام مردم تلخ شود، و نظام اسلامی ما را تا نزدیک پرتگاه ببرد تا پس از حدود ۸ ماه تجربه پر فراز و نشیب، همان مردم دل بسته نظام، در سایه رهبری حکیم، کشور را از خطری بزرگ به حالتی مستحکم‌تر از قبل بازگردد.

ادامه این مطلب به معرفی کوتاه کتاب‌های شاخص و همچنین عناوین مرتبط با آن‌ها در این زمینه است:

«عدالت در گرداب: جریان‌های دهگانه در دوران حکومت علوی»

موسسه اشراق حكمت و فرهنگ اسلامی، ۳۲۰ صفحه

انقلاب اسلامی که ادامه حرکت جهانی نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، و بروز دوباره حکومت شیعی در تاریخ است، همانند تجربه پیشین خود، امروز از برخی آفت‌های درونی رنج می‌برد. آفت‌هایی که در یک ارزیابی کوتاه به قرابت شگفت آورشان به چالش‌های دوره پیشین حاکمیت تشیع می‌رسیم.

در آن زمان مردم و جریان‌های خاص هر یک به نحوی عدالت‌مداری علی (علیه السلام) را تهدید می‌کردند. تحجرگرایی و بی‌بصیرت مردم نسبت به مقام مولا و شرایط آن روز اسلام از سوی دیگر، گردابی را به وجود آورد که عدالت علوی را در خود فرو می‌برد. از این رو بازخوانی شرایط و مشکلات حکومت علوی از جمله ضروریات امروز ماست. چرا که ما راه و عملکرد خود را در ادامه حکومت مولا تفسیر می‌کنیم و چالش‌های پیش روی خود را از همان سنخ می‌یابیم.

کتاب حاضر به بررسی جریان‌های اثرگذار حکومت علوی پرداخته است به نحوی که قابلیت تطبیق بر جریانهای موجود در کشور را داشته باشد. محتوای مذکور در دو بخش اصلی چالش‌های مردم و چالش‌های نخبگان ارائه گردیده است.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

«نگاهی به موضوع فتنه در نهج‌البلاغه»/ اثر معصومه معصومی‌فر، بنیاد نهج‌البلاغه

«فتنه و راه نجات از آن از ديدگاه اميرالمومنين علی (ع)»/ اثر سیداحمد خاتمی انتشارات صفحه‌نگار

«پژوهشی پيرامون فتنه‌های عصر اميرالمومنين علی (ع): علی (ع) و فتنه‌ها»/ موسسه فرهنگی قدر ولایت

فتنه و فتنه‌گران: با نگاهی به نهج‌البلاغه امام علی (ع)/ موسسه فرهنگی قدر ولایت

«روش تحلیل سیاسی: مجموعه بيانات حضرت آيت‌الله العظمی خامنه‌ای درباره‌ مهارت‌ها و فنون تحليل سياسی»

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای/ انتشارات انقلاب اسلامی، ۸۴صفحه

این کتاب تلاشی است مبتنی بر منظومه‌ فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با هدف ارائه روشی منسجم و منطقی برای تحلیل مسائل و پدیده‌ها در چهارچوب تحلیلی انقلاب اسلامی.

این مجموعه در قالب یک کتاب کار و در دو گفتار و دو ضمیمه تنظیم شده است. فصل نخست به مقدمات و پیش نیازهای ضروری جهت کسب آمادگی های لازم برای تحلیل سیاسی پرداخته است و فصل دوم در دو بخش ایجابی و سلبی، گام‌ها و بایسته‌های یک تحلیل سیاسی خوب و متقن را مشخص ساخته است.

همچنین در پایان کتاب دو نمونه از تحلیل‌های رهبر انقلاب اسلامی از دو موضوع «‌مذاکره با آمریکا» و «نگاه تحلیلی کلان به انقلاب اسلامی» به منظور تمرین خوانندگان و تطبیق نکات روشی مذکور در متن کتاب با تحلیل‌های صورت گرفته توسط رهبر انقلاب ارائه شده است.

با توجه به طراحی زیبای داخل کتاب و شکل صفحه‌بندی، می‌توان گفت مخاطب به هیچ وجه از مطالعه آن خسته نمی‌شود.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

منشور انتخابات: راهبردها و رهيافت‌هاي رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌ای درباره‌ انتخابات در جمهوری اسلامی/ اثر شبنم نادری، انتشارات سروش ملل‏

از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم: واكاوی مختصات منازعه نرم در كلام رهبر معظم انقلاب اسلامی/ اثر مجتبی احمدی، انتشارات کیهان

نقشه‌ راه (۸۸ قطعه از بيانات مقام معظم رهبری درباره‌ نقش بصيرت در فتنه ۸۸)/ اثر محمدمهدی كوثری، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

بصيرت و استقامت: برگرفته از بيانات مقام معظم رهبری پيرامون بصيرت و استقامت با ضميمه فتنه/ مركز صهبا، موسسه ايمان جهادی

کالبدشکافی فتنه هشتاد و هشت

موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

با مطالعه این کتابچه خواننده می‌تواند به یک درک جمع‌بندی شده و نظام‌مند از مواضع، تحلیل‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در برابر این فتنه دست پیدا کند؛ خطوط اصلی تحلیل ماجرا را بدست آورد؛ ارزیابی جامعی از عوامل موثر در ماجراهای پس از انتخابات داشته باشد؛ و جایگاه، نقش و وظایف خود را در افق آینده مشخص نماید.

«کالبدشکافی فتنه هشتاد و هشت»، شامل نمایه بیانات رهبر معظم انقلاب از اول فروردین سال ۸۸ در حرم امام رضا (علیه‌السلام) تا سخنان ایشان در جمع مبلغان مذهبی در آستانه ماه محرم سال ۸۸ است.

این کتاب با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب نمودار درختی در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول شاهد سخنان رهبری پیش از انتخابات هستیم که در آن به وظیفه‌ مردم، نامزدها، چالش‌های پیش رو و آسیب‌های احتمالی پرداخته شده است. فصل دوم، مواضع، تحلیل‌ها، آسیب‌شناسی، توصیه‌ها و هشدارهای ایشان در فاصله‌ی انتخابات تا نمازجمعه تاریخی۲۹ خرداد را در بر می‌گیرد.

ماجرای فتنه و جوانب آن و همچنین راهکارهای رهبری برای خروج از فضای فتنه فصل سوم این کتاب را تشکیل می دهد. فصل چهارم به موضوع بصیرت توجه دارد و فصل پنجم به جنگ نرم و بازی بازیگرانش می‌پردازد.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

گذر از فتنه ۸۸: تحليل و بررسی دهمين دوره انتخاب رياست جمهوری و حوادث پس از آن/ جمعی از نویسندگان، انتشارات اعتدال

دستهای نامرئی: واکاوی راهبردها و راهبران براندازی نرم در ایران/ اثر محمد عبدالهی، انتشارات ساحل اندیشه تهران

دادگاه ۸۸: متن كامل كيفرخواست‌های دادستان و دفاعيات متهمان وقايع پس از انتخابات/ خبرگزاری فارس

پوست‌اندازی: پرونده انتخابات رياست جمهوری اسلامی خرداد ۱۳۸۸/ اثر جهاندار امیری، انتشارات سروش

دايره قرمز: روايتی تحليلی از فتنه ۸۸/ اثر مهدی محمدی، انتشارات کیهان

نقشه‌ نقش بر آب

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، ۲۴۸صفحه

سال ۱۳۸۸ يكي از مهمترين مقاطع تاريخ انقلاب اسلامي ايران به‌شمار مي‌رود. بروز فتنه‌ بزرگ و سازمان يافته‌اي كه دشمنان قسم‌خورده‌ي اين انقلاب و سرزمين، سالها براي آن برنامه‌ريزي و آماده‌ءسازي كرده بودند كشور و همه آحاد جامعه را در معرض آزموني بزرگ و سرنوشت ساز قرارداد.

به مدد لطف و عنايت الهي و بركات خون شهيدان و با رهبري حكيمانه و بي‌نظير مقام معظّم رهبري، حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي، انقلاب اسلامي اين گردنه‌ي دشوار را پشت سر نهاد. كتاب حاضر حاوي فرازهاي مهمي از رهنمودهاي معظّم له در طول يك سال و نيم پس از انتخابات یعنی سال ۸۸ و ۸۹ است و حاوي درسهايي ماندگار از اين دوران حسّاس می‌باشد.

از مهمترین موضوعاتی که در این کتاب به آن‌ها اشاره شده است، به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:

اهميّت انتخابات در نظام اسلامي، دهمين انتخابات رياست جمهوري، وظايف مردم و نامزدها، آسيب‌شناسي انتخابات، مواضع و رهنمودها درباره‌ي فتنه‌ي براندازي نظام اسلامي، اهميّت و معناي بصيرت، جنگ نرم دشمن و راههاي مقابله با آن.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

حماسه تلخ: روايتی متفاوت از انتخابات رياست جمهوری ۸۸/ اثر امیر سیاح، انتشارات جام‌جم

روزشمار هشت ماه نبرد مقدس (۲۲ خرداد تا ۲۲ بهمن ۱۳۸۸)/ اثر اميرحسين ثابتی‌منفرد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

ناگفته‌های انتخابات دهمین ریاست جمهوری اسلامی ایران/ اثر حجت‌الله محمدحسینی، انتشارات حدیث عشق

مجموعه اعترافات فتنه ۱۳۸۸: اعترافات اعضای كميته مشترك موسوی و كروبی برای پيگيری امور زندانيان فتنه/ اثر سلمان علوی‌نيك، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی در بوته آزمون: جنگ نرم بيست ساله و فتنه ۸۸

اثر منوچهر محمدی، انتشارات دانش و اندیشه معاصر، تعداد صفحه: ۷۷۹

حوادث و اتفاقات قبل و بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران، در تاریخ سی ساله نظام جمهوری اسلامی به یقین از حوادث و اتفاقاتی استثنایی و کم نظیر بوده است. برای کشوری که در طول این سه دهه و در شرایط سخت و حتی در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی تقریباً همه ساله یک انتخابات سراسری برگزار کرده و اجازه نداده است حتی یک روز هم وقفه و تأخیری در انجام انتخابات ایجاد شود و عموم آن‌ها به آرامی و بدون ایجاد تنش و برخورد، برگزار شده‌اند. آنچه که در دوران انتخابات دهم ریاست جمهوری صورت گرفت همه را شگفت زده کرد.

این شگفتی‌ها ما را به این نقطه میرساند که آنچه اتفاق افتاد نمی‌توانست حاصل یک حرکت خود جوش، ناگهانی و بدون طراحی قبلی باشد؛ بلکه حاصل یک برنامه‌ریزی دراز مدت، طولانی و نتیجه کار عمیق اتاق‌های فکر و در هم تنیده دشمن بوده است و می‌طلبد که بر اساس این پیش فرض، پژوهشی عمیق و همه جانبه صورت گیرد.

در این کتاب ضمن پرداختن به برنامه‌ریزی‌های دشمن در این جنگ ، فازهای عملیاتی و اجرایی آن را نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

نظريه‌ فتنه/ اثر روح‌الله حسینیان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قدرت نرم و انقلاب رنگی: انقلاب رنگی به مثابه تهديد جمهوری اسلامی ايران/ اثر حامد عبدوس، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

گردباد فتنه: فتنه از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه/ اثر همت سهراب‌پور، انتشارات سلمان فارسی

تقلب بزرگ/ اثر فرشاد مهدی‌پور، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

فتنه/ اثر جواد محدثی،آستان ‌قدس‌رضوی، ‌بنياد پژوهشهای اسلامی

حماسه‌ بصيرت و ايمان: ۹ دی نماد قدرت مردمی ايران

اثر حجت‌الله ايزدی، علی‌محمد نائينی انتشارات ساقی

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) حماسه بزرگ ۹ دی را نتیجه هوشیاری مردم و درک شاخص مهم صف‌بندی دشمنان و موافقان نظام اسلامی در بحث فتنه ۸۸، توسط مردم دانسته‌اند و می‌فرمایند: «اگر صدها بار برای نعمت هوشیاری این ملت، سجده شکر به جا آورده شود، باز هم کم است.»

همین اهمیت حماسه ۹ دی باعث شده است که موضوع فتنه ۸۸ و بیداری که مردم در نهم دی ماه از خود نشان دادند، موضوع بسیاری از سخنرانی‌ها و مقاله‌هایی شود که توسط اندیشمندان و فعالان سیاسی و فرهنگی کشور ایراد شد.

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از سخنرانی‌ها و مقاله‌های شاخص و مفید، با محوریت فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی، و موضوعاتی چون شناخت مفهوم «فتنه» و «بصیرت»، دشمن‌شناسی نظام اسلامی، اقدامات امریکا در فتنه ۸۸، چیستی و مبانی حماسه ۹ دی و...

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

نه ده/ اثر حسین قدیانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

صورتک‌های رنگین: نگاهی به زمينه‌ها و شكست كودتای مخملی در ايران و وقوع آن در كشورهای اروپای شرقی و آسيای ميانه/ اثر علی‌الله سلیمی، انتشارات درک‌نو

بصیرت تاریخی/ اثر موسی نجفی، انتشارات آرما

نگهبان آراء/ مركز اسناد انقلاب اسلامي

مردم تصمیم می گیرند: مجموعه نوشته های پروفسور سید حمید مولانا درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وحوادث پس از آن/ اثر حمید مولانا، انتشارات روزنامه ایران

جامعه‌شناسی ۲۲ خرداد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در آينه واقعيت

اثر پرویز امینی، انتشارات ساقی، تعداد صفحه: ۲۲۸

کتاب "جامعه شناسی ۲۲ خرداد"، نوشته پرویز امینی به عنوان یک اثر جامعه شناسانه در یک پدیده اجتماعی سیاسی تاثیر گذار، نگاشته ای قابل اعتنا در زمینه تاریخ نگاری و نگاه تحلیلی به انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است.

اثر حاضر، نه رویکردی یکسره تعریف و تملق از جریانی خاص و نه نقدهای یکسویه و سفارشی از جریان فکری مشخص در آن به چشم می خورد، بلکه سعی شده با اجتناب از نگاه تک بعدی و تک ساحتی، جامع نگری قابل قبولی در پرداخت به مسائل در آن صورت گیرد.

دیگر آنکه در هر فصل و هر گفتار با ذکر متغیرهایی مشخص نسبت هر مطلب با متغیر سنجیده می شود، که این به روال منطقی طرح مساله برای مخاطب کمک شایانی می کند و اینگونه تحلیل در نقطه مقابل تحلیلی است که در آن صرفا به ذکر مشهورات پرداخته می شود و مخاطب آماج اطلاعاتی مسلسل قرار می گیرد که جمع زدن و دسته بندی آن امری سخت و ماندگاری و اثرگذاری اش پدیده ای نادر می شود.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

رازهای دهه شصت/ اثر مرتضی صفارهرندی،انتشارات کیهان

پله دهم/ موسسه علمی فرهنگی بصیرت، منشور وحی

اولیگارشی علیه جمهوری (رونوشت وقایع سیاسی سال ۱۳۸۸)/ اثر حسین بابازاده مقدم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مطالبات غیرقانونی: بازخوانی وقایع قبل و بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸/ انتشارات قدر ولایت

كالبدشكافی فتنه (جامعه‌شناسی شورش‌های اجتماعی از ديدگاه امام علی (ع))/ اثر مصطفی آخوندی، انتشارات زمزم هدایت

ارتش سری روشنفکران

اثر پيام فضلی‌نژاد، انتشارات کیهان، تعداد صفحه: ۴۶۳

واکاوی اندیشه‌ها و یافتن ارتباطات پنهان و آشکار آنها با عوامل و کارگزاران صحنه سیاست، منجر به دریافت شناختی عمیق از وقایع و رویدادهای پیرامون می‌شود. «ارتش سری روشنفکران» براساس یک «متدولوژی تاریخ‌نگاری» تازه در زمینه «تاریخ‌ سری» و پیوند آن با «تاریخ اندیشه‌ها» نوشته شده و روایت ناگفته‌هایی از تاریخ سیاسی معاصر ایران و نیمه پنهان کارگزاران «فتنه سبز» و علوم انسانی سکولار است.

این کتاب ضمن بازخوانی سیاست‌های سرمایه‌داری در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، به نیمه پنهان زندگی و حرفه عوامل سرویس‌های جاسوسی غرب در حوزه علوم انسانی، مطبوعات، ترجمه، نشر و کتاب و ... می‌پردازد و کوشیده است تا به این موضوع از زاویه بحث‌هایی که رهبر معظم انقلاب پس از «فتنه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸» در حوزه «علوم انسانی غربی» ارائه دادند، وارد شود.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

سراب سیاست: واکاوی اندیشه و عملکرد سید محمد موسوی خوئینی‌ها/ اثر محمدرضا امینی، انتشارات اشراق حکمت

فتنه عمیق: تحليلي بر انتخابات دهم رياست جمهوری و حوادث قبل و پس از آن/ اثر ابوذر عرشیان، انتشارات اعتدال

انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران/ اثر شعيب بهمن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

فرمان براندازی/ اثر محمدرضا قمشه‌ای، انتشارات ساحل اندیشه تهران

آركيو ۸۸: مرور فتنه به زبان طنز

اثر حسين قدياني، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تعداد صفحه:۳۶۰

فتنه‌ پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ جدا از آثار زیانبار، واژگان و اصطلاحات زیادی را وارد فرهنگ واژگان انقلاب اسلامی کرد و انواع نوشته‌ها را در قالب‌های مختلف به وجود آورد: طنز فتنه، دل‌نوشت فتنهو تدارک انواع نرم‌افزارها برای روشن کردن ابعاد مختلف و پیچیده جریان فتنه برای مردم، از جمله ادبیات راجع به فتنه می‌باشد.

اثر حاضر، نوشته‌های یکی از نویسندگان است که در همان روزگار پر از گرد و غبار فتنه درباره حوادث و اشخاص مختلف نوشته شده است. نویسنده برای بیان مقصود خود قالب طنز را برگزیده که دارای ظرفیت‌های زیادی برای بیان مفاهیم بلند و عالی است.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

تقلب سبز: طنز سیاسی در فتنه ۸۸/ اثر ياسر عسگری، انتشارات معارف

جنبش سبز مخملی/ اثر مازیار بیژنی، موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه

خرابکار اجا‌ره‌ای (مجموعه خاطرات فتنه – خاطرات کف خیابان)/ اثر رحیم مخدومی، انتشارات رسول آفتاب

ماشاالله حزب‌الله: منتخب دل‌نوشت‌های سال نود/ اثر حسين قديانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تكيه‌گاه (بررسی عملكرد اكبر هاشمی در نهمين و دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری)

اثر محمدحسن روزی‌طلب، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تعداد صفحه:۷۷۶

جریان فتنه ۱۳۸۸ دارای ابعاد و زوایای مختلفِ آشكار و پنهانی است كه تقسیم تاریخ انقلاب به پیش و پس از فتنه، جهت نشان‌دادن مواضع اشخاص و جناح‌های مختلف بیراهه نیست.

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و پیروزی رئیس جمهور وقت بر رقیبان بانام و نشان خود، سرآغاز تنش‌ها و تحولاتی شد كه اگر چه ریشه در مدیریت‌های پیشین و سالیان دور داشت، ولی تأثیر عمیقی در رفتار سیاسی شخصیت‌ها گذاشت. اكبر هاشمی رفسنجانی یكی از این افراد بود كه در طول چهار سال فعالیت دولت نهم از مانع‌تراشی در برابر اقدامات دولت بازنایستاد و همه مخالفان دولت را به نوعی زیر چتر حمایت خود برد.

پس از اعلام نتیجه انتخاب مردم در روز ۲۲ خرداد ۸۸، رقبای انتخاباتی به جای تبریك به شخص منتخب، «تقلب» در انتخابات را القا كردند كه باعث بروز فتنه‌ی بزرگی شد. متاسفانه آقای هاشمی بعد از انتخابات ۸۸ نیز با مواضع غیرشفاف خود باعث جری‌شدن فتنه‌گران شد.

این اثر به عملكرد هاشمی در انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری پرداخته و با نقل انبوهی از مدارك و مستندات نحوه‌ی سلوك هاشمی را با دولت نهم و جریان انتخابات دهم روشن می‌سازد.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

بازخوانی دیدگاهای سیاسی و فقهی آیت‌الله صانعی/ اثر اميد حسينی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مهدی کروبی در مدار سقوط/ اثر آرش پاك‌انديش، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

علیه جمهوریت؛ ۵۷۲ سوال از آقای میرحسین موسوی/ بنیاد توسعه فرهنگی مهر ایرانیان، انتشارات درک نو

مهدی هاشمی/ اثر حسن ابراهیم‏زاده، کانون اندیشه جوان

شواليه اناث (سيری در زندگی شيرين عبادی)/ اثر سيدحسين علوی‌آزاد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شنبه پس از انتخابات

اثر محمدسعید کاوه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تعداد صفحات:‌ ۳۰۰

انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی وقایعی را در برداشت که از هر لحاظ شایسته‌ی دقت و توجه است. مشارکت حدود ۸۵ درصدی مردم در این انتخابات که بالاترین میزان مشارکت را دست‌کم در انتخابات چندین سال اخیر نشان می‌داد از جمله این وقایع است. اما وقایع فردای روز انتخابات و اعتراض بی‌رویه و شبهه‌افکنی در نتیجه‌ و نحوه‌ی برگزاری انتخابات باعث شکل‌گیری جو تشنج در جامعه شد که از نخستین ساعات پس از اعلام نتایج شروع شد و مدتی تداوم داشت.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای ثبت و ضبط تحولات دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و شناساندن بهتر ماهیت جریان‌ها و حرکات و اغتشاشات اخیر اقدام به بازخوانی وقایع قبل و بعد از انتخابات و مواضع کاندیداها، افراد و گروه ها اقدام به چاپ این اثر نموده است.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

روزهای انتخاب: مروری بر انتخابات دهم ریاست جمهوری/ اثر محمدجعفر محمدزاده، انتشارات روزنامه ایران

انتخابات دهم: ويژگی‌ها، سناريوها و دستاوردها/ اثر مسعود رضائی‌شريف‌آبادی، عباس سليمی‌نمين، سيدموسی هاشمی‌تبار، انتشارات ساحل اندیشه تهران

جريان‌شناسی انتخابات دهم رياست‌جمهوری (۱۳۸۸)/ اثر عبدالله گنجی، سازمان بسيج دانشجويی

دو گفتار پیرامون مسایل پس از انتخابات/ اثر حمیدرضا محمدتقی‌زاده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

شورش اشرافيت بر جمهوريت (ريشه‌يابی حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸)

اثر حمیدرضا اسماعیلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تعداد صفحه: ۲۴۰

نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌ی ایدئولوژی اسلامی شكل‌گرفته و با پایبندی بر احكام دین مبین قوام یافته‌است. طبق وعده‌ی الهی كه نص صریح قرآن كریم می‌باشد، خداوند، مستضعفان را حاكم بر جهان خواهد كرد و این اراده و خواست خداوندی لایتغیر است. نهضت امام خمینی(ره) كه با همراهی مستضعفان به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد، پیروزی مظلومان بر مستكبرین را رقم زد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب بر اعاده‌ی حقوق مستضعفین از مستكبران تلاش كرده است و این ایدئولوژی انقلاب در تمامی تصمیم‌سازی‌های نظام اسلامی جریان دارد.

حوادث و وقایع بعد از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری و عدم تمكین نامزدهای انتخاب نشده به قانون و رأی مردم در یك نگاه غلبه‌ی روح طاغوتی و زیاده‌خواهی را جلوه‌گر می‌كند كه شایسته‌ی واكاوی و ریشه‌یابی دقیق‌تر است. اثر پیش رو با نگاهی به گفتمان دوم خرداد، دلایل اقبال مردم به منتخب انتخابات دهم را بررسی كرده و به تلاش‌های جبهه‌ی دوم خرداد برای دامن‌زدن بر شایعه‌ی تقلب و آشوب‌آفرینی می‌پردازد. نگارنده با موشكافی روش‌های اغتشاشگران و نقش و همراهی بیگانگان و اپوزیسیون خارج‌نشین به روشن‌كردن ریشه و علل حوادث پس از انتخابات همت گماشته است.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

تحليلی بر مواضع هاشمی رفسنجانی در انتخابات دهم رياست جمهوری/ اثر روح‌الامين سعيدی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرگذشت سه ساله اصلاحات و ضد اضلاحات/ اثر محمد ایمانی، انتشارات کیهان

کالبدشناسی فرهنگی فتنه ۸۸/ اثر سید محمدمهدی میرباقری، انتشارات فجر ولایت

اعتراف سبز/ اثر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، انتشارات معارف

مناظره‌های دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری/ اثر اردشیر زابلی‌زاده، انتشارات روزنامه ایران

نقش بهائيت در فتنه ۱۳۸۸

مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تعداد صفحه:۲۲۴

نقش دولت‌های بیگانه در شكل‌گیری و قوام فرقه‌ی بهائیت و اقدامات و اهداف آن علیه ایران بر كسی پوشیده نیست. این حزب سیاسی با بدعت‌های زشت بنیان‌گذاری شد و در دامان بیگانگان پرورش یافت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی كه دیگر مجالی برای تحقق اهداف شوم این فرقه باقی نمانده بود، بهائیان از طریق همدستی با استكبار در تضعیف نظام اسلامی كوشیدند و به انحای مختلف در صدد تبلیغ مرام خود برآمدند.

انتخابات دهم ریاست جمهوری و حوادث متعاقب آن عرصه‌ای بود تا دوباره بهائیان با اشاره‌ی محافل بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه كنند. پیش از انتخاباتِ این دوره، بهائیان به دلیل بی‌علاقگی به سرنوشت ایران در هیچ انتخاباتی شركت نمی‌كردند و خود را ایرانی نمی‌دانستند. اما این بار كه اراده‌ی محافل بهائی بر شركت در انتخابات و رأی‌دادن به نامزد مشخصی قرار گرفته بود، پیروان خود را به شركت فعال فراخواندند.

مردم ایران كه با حضور چهل میلیونی خود در انتخابات دشمنان خارجی را در تحقق نقشه‌هایشان ناكام گذاشتند، این بار نیز دست رد بر سینه‌ی ایادی داخلی آنان زدند. حوادث بعد از انتخابات و اغتشاشات سران فتنه باعث شد كه گروه كوچك بهائیان نیز به گروه‌های آشوبگر بپیوندند و در خیابان‌ها با نیروهای امنیتی درگیر شوند. به علاوه رسانه‌های غربی و در رأس آنها تلویزیون فارسی بی.بی.سی نیز با تبلیغ و حمایت گسترده از بهائیان آنها را به حضور در خیابان‌ها تشویق می‌كرد. با دستگیری برخی از شركت‌كنندگان بهائی در اغتشاشات و اعترافات آنان نیت پلید این فرقه در ضربه‌زدن به نظام اسلامی مشخص گردید.

اثر پیش رو شامل برخی بازجویی‌ها از دستگیرشدگان بهائی در اغتشاشات روز عاشوراست كه دقت در اعترافات و اقاریر آنها بسیاری از ابعاد و ماهیت فتنه‌ ۱۳۸۸ را روشن می‌سازد.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

نقش انگليس در فتنه ۱۳۸۸/ مركز اسناد انقلاب اسلامي

جنگ نرم در همین نزدیکی/ اثر علی محمد اسماعیلی، انتشارات ساقی

مردم‌سالاری تزويری: امريكا، صحنه‌گردان انقلاب‌های رنگين به ويژه در ايران/ اثر قاسم مهرآئین، انتشارات مربع

نظرسنجی‌های خارجی انتخابات دهم رياست جمهوری/ اثر حسين علی‌مددی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سراب: نبرد نرم در بستر دموكراسي (واكاوی و بررسی چگونگی و چرايی كودتای ناكام مخملی در ايران)/ اثر بابک اسماعیلی، انتشارات درک نو



طوفان فتنه و کشتی بصیرت

اثر آیت الله محمدتقی مصباح یزدی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

امیر المومنین علی علیه‌السلام می‌فرمایند: «ان الفتن اذا اقبلت و اذا ادبرت نبهت....فتنه‌ها در آغاز پیدایش، شبهه و اشتباه پدید می‌آورند.» یعنی فتنه شفاف نیست و توأم با شبهه‌ها و ابهام‌هاست و مردم را به اشتباه می‌اندازد. فتنه خود را نشان نمی‌دهد. فتنه‌گران نیز دست خود را رو نمی‌کنند و نمی‌گویند که ما در پی فتنه‌گری هستیم. اکنون که آنان خود را معرفی نمی‌کنند و به طور معمول، فتنه با اشتباه، جهل، غفلت و تشابه پدید می‌آید، چه کنیم تا فتنه را بهتر بشناسیم و چگونگی فعالیت فتنه‌گران را بدانیم تا بتوانیم در مقابل آن‌ها موضع مناسب گرفته، وظیفه خود را درست انجام دهیم؟ به عبارت ساده، فتنه را چگونه بشناسیم؟ اگر فتنه شناخته شود؛ فتنه‌گر نیز شناخته می‌شود. این کتاب درصدد تبیین دقیق مفهوم فتنه در فرهنگ اسلامی و تحلیل فتنه‌های اجتماعی صدر اسلام است.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

عبرتهای عاشورا از ديدگاه‌های رهبری: بيانات در ديدار فرماندهان لشكر ۲۷ محمد رسول الله (ص) عوام و خواص ۱۳۵۷/۳/۲۰/ انتشارات مهر اميرالمومنين (ع)

تيغ دو دم: نگاهی تاريخی - تحليلی به فتنه از صدر اسلام تا روزگار معاصر/ اثر مهدی همازاده ‌ابیانه، انتشارات معارف

برخورد با فتنه و فتنه‌گر: سيره مشترك اميرالمومنين امام علی (ع)، امام خمينی، و مقام معظم رهبری در برخورد با فتنه و فتنه‌گر/ اثر بنیامین شیرخانی، انتشارات نوروزی

موج فتنه: از جمل تا جنگ نرم/ اثر احمدحسین شریفی، کانون اندیشه جوان

نامیرا

اثر صادق کرمیار، انتشارات نیستان

«نامیرا» داستانی شخصیت‌محور است؛ رمانی با خرده‌روایت‌هایی از تغییر روش، هدف، آرزو و عاقبت آدم‌ها. این روزگار است که آدم‌ها را در محک انتخاب شدن و انتخاب کردن می‌گذارد و نویسنده‌ی نامیرا فقط تصویرساز صادق این رویدادهاست. کرمیار کتاب را به سبک رمان‌های کلاسیک با شروعی آرام آغاز می‌کند، تصویرسازی می‌کند، شخصیت‌ها را یک به یک وارد داستان می‌کند، آن‌ها را معرفی می‌کند و با داستان پیش می‌برد. «نامیرا» اسیر اختلاف روایت‌های تاریخی نشده و البته از عقبه‌ی تحقیقی درستی بهره برده است.

در «نامیرا» است که می‌فهمی بخشی از انبوه مردمی که به امام نامه نوشتند حضور امام را برای منافع شخصی خود می‌خواستند. امضاها به خاطر درد دین نبود بلکه برای طایفه‌ای سؤال این بود که چرا معاویه شام را برتر از کوفه دانسته است. وقتی که ابن‌زیاد سر کیسه را شل کرد و از بیت‌المال کیسه‌های طلا بخشید، دیگر آمدن امام فایده‌ای برای این قوم نداشت. قصور معاویه را یزید جبران کرده بود، شاید اگر امام می‌آمد به کوفه و زعامت قوم را برعهده می‌گرفت اینان باز هم مخالفت می‌کردند. هرچند ابن‌زیاد هلاکشان کرد و دستشان را به خون پسر پیامبر آلوده کرد.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

من مدیر جلسه ام/ اثر رحیم مخدومی، انتشارات رسول آفتاب

مسئله بیست و دوم خرداد نبود مسئله بیست و دوم بهمن بود: گزینه شعر انقلاب اسلامی/ اثر علی‌محمد مودب و کاظم رستمی

نقش‏آفرینان عصر تاریکی/ اثر مرتضی صفار هرندی، انتشارات کیهان

چت مقدس (مجموعه داستان کوتاه فتنه)/ رحیم مخدومی، انتشارات رسول آفتاب

قطعه ۲۶ (جلد اول و دوم)/ اثر حسين قديانی،مرکز اسناد انقلاب اسلامی

آزمون خواص در حكومت اسلامی: بررسی نقش خواص در انحراف‌ها با تكيه بر دوران حكومت اميرالمومنين (ع) و جمهوری اسلامی ايران

اثر جواد سلیمانی امیری، انتشارات ولاء منتظر

باید بدانیم تصمیم‌گیری خواص؛ تشخیص خواص؛ گذشت خواص از دنیا و اقدام خواص برای خدا، در لحظه‌ی لازم است که تاریخ و ارزش‌ها را حفظ می‌کند. اگر خواص بد فهمیدند، دیر فهمیدند، فهمیدند اما با هم اختلاف کردند؛ آن وقت است که کربلاها در تاریخ تکرار خواهد شد.

شناخت مفهوم و گستره اثرگذاری خواص و وظایف ایشان، ملاک‌های نظارت عوام و خواص، زمینه‌های لغزش خواص در مواجهه با حوادث فتنه‌گون در دوران صدر اسلام، محک و ملاک مناسبی در شناخت زمان، حوادث و شرایط هر روزگار است. با نگرش عمیق در تاریخ دوران حکومت امیرالمومنین(علیه‌السلام) و حوادث مختلفی که برای آن اتفاق افتاد، نقش و تاثیر خواص بیش از پیش روشن خواهد شد. این کتاب در صدد بررسی این مهم است.

دیگر کتاب‌های پیشنهادی:

جنگ نرم/ اثر داود رنجبران، ساحل اندیشه تهران

عبور از فتنه: بازخوانی پرونده يكسال نبرد نرم: از اوج تا زوال/ اثر محمدجواد اخوان، سازمان بسيج دانشجويي

چارچوب‌های قانونی رقابت سياسی از منظر امام خمينی (س)/ اثر مسعود فولادفر؛ اسماء صابری، مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نفاق: گذرب كوتاه بر علل انحطاط جامعه مسلمين به همراه بررسب نمونه‌ای تاريخی/ حمیدرضا صادقی نیارکی، انتشارات مکتب صادق