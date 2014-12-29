دانشگاه فنی حرفه ای 50 میلیارد تومان بدهی دارد

دکتر مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بودجه اختصاص داده شده به دانشگاه فنی و حرفه ای در سال 94 گفت: حدود 230 الی 240 میلیارد تومان بودجه جاری دانشگاه فنی است که با احتساب 200 هزار دانشجوی این دانشگاه، با سرانه هر دانشجو یک میلیون و 200 هزارتومان، این اعتبار بسیار کم است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دانشگاه فنی حرفه ای از آموزشکده های آموزش و پروش تشکیل شده و این آموزشکده ها سرانه ای نبودند، بنابراین سرانه ای که به دانشجویان این دانشگاه اختصاص داده اند بسیار کم است .

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: سال گذشته 50 میلیارد تومان بدهی داشتیم که امسال نیز این بدهی وجود دارد با پی گیری هایی که انجام گرفت، سازمان برنامه بودجه فعلی قول دادکه حدود 20 درصد اعتبار دانشگاه ما را افزایش دهد که باز هم کم است.

وی افزود: اگر ما بخواهیم به روز شویم و بدهی نداشته باشیم باید حداقل 100 درصد اعتبار دانشگاه افزایش یابد که امکان پذیر نیست.

شفیعی یادآورشد: همچنین دنبال این هستیم که اگر بشود بودجه‌ای هم برای بازسازی آزمایشگاههای دانشگاه اختصاص دهند .

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای درباره بودجه دانشگاه علم و کاربردی هم گفت: دانشگاه علمی کاربردی بیشتر جنبه خصوصی دارد و بودجه دولتی کمی به این دانشگاه اختصاص داده می شود ، کمتر از 20 میلیارد تومان حدود 10 الی 15 میلیارد تومان برای 23 مرکز وابسته این دانشگاه که دولتی محسوب می شود اختصاص داده می شود و بیشتر بودجه این دانشگاه از شهریه دانشجویان تامین می شود.