روزانه 1.5 میلیون متر مکعب گاز در نوشهر می سوزد

رضا باقری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ایران با ۱۵.۵ درصد ذخایر گازی جهان مقام دوم ذخایر و با ۵۷۰ میلیون تولید مقام چهارم تولید دارد گفت: در استان مازندران نیز از طریق یک خط لوله سراسری ۱۸ میلیون متر مکعب گاز در اختیار مشترکین گاز استان قرار می گیرد.

رئیس اداره گاز نوشهر و چالوس با اشاره به منابع تامین گاز استان مازندران گفت: هم اکنون منابع گازی در استان از طریق پارس جنوبی، سرخس و ترکمنستان تامین می شود.

وی با اشاره به مصرف گاز در نوشهر گفت: روزانه ۱.۵ میلیون متر مکعب گاز توسط ۷۰ هزار مشترک در نوشهر مصرف می شود.

وی اضافه کرد: در نوشهر بیش از ۸۰۰ کیلومتر شبکه گذاری شده و ۳۵ هزار انشعاب نصب شده که باعث شده تا ۹۵ هزار خانوار تحت پوشش خدمات شرکت گاز قرار گیرند.

باقری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت تقویت فشار گاز در شبکه نوشهر و چالوس گفت: توسعه میادین پارس جنوبی و تقویت خط لوله سراسری، دو طرفه کردن ایستگاه تقویت فشار، نصب ایستگاه دوم در نیروگاه و نصب تمام ایستگاه ها طبق طراحی، داشتن چارت بحران و وظیفه مندی پرسنل و توسعه به دفاتر پیش خوان بخشی از اقدامات صورت گرفته طی یکسال اخیر در شرکت گاز بوده است.

رئیس اداره گاز نوشهر و چالوس با اشاره به مشکلات این اداره به معوقات و بدهکاری مشترکین خصوصا ادارات به شرکت گاز پرداخت و در ادامه گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز باعث سرقت انشعابات گاز شده و همچنین حفاری های غیرمجاز به ویژه در زمان بحران سبب شده تا بار هزینه بر دوش شرکت گاز قرار گیرد.

باقری افزود: با توجه به دستورالعمل اعلام شده لازم است تا سیستم های گرمایشی واحدهای خبازی و مدارس و ادارات به سیستم دو گانه سوز مجهز بوده تا در زمان قطعی گاز دچار مشکل نشوند.

وی تاکید کرد: بدیهی است در شرایط بحران و قطعی گاز اولویت شرکت ملی گاز بر پایداری شبکه خانگی خواهد بود و علاوه بر آنکه بارها از سوی این شرکت هشدار داده شده لازم است تا مشترکین عمده، ادارات و مجموعه های خدمات رسان به تجهیزات دوگانه سوز مجهز باشند.

وی با اشاره به برودت دمای هوا و استفاده مشترکان از وسایل گاز، بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از این وسایل تاکید کرد و گفت: مشترکین محترم شرکت گاز علاوه بر رعایت نکات ایمنی، گاز طبیعی را به صورت منطقی و بهینه مصرف کنند تا ضمن کمک به اقتصاد خانواده خود و کاهش مبالغ قبوض گاز بهاء و صرفه جویی مالی سایر مشترکان نیز بتوانند از این نعمت خدادادی بهره مند شوند.

وی با تاکید بر رعایت برخی نکات ایمنی از سوی مشترکان، تاکید کرد: نگاه داشتن دمای مطلوب اتاق ها بین ۱۸ تا ۲۲درجه، درزگیری درها و پنجره ها برای جلوگیری از هدر رفت انرژی، استفاده از برچسب انرژی با راندمان بالا در استفاده از وسایل گازسوز و استفاده از پرده های ضخیم در جلوی پنجره ها در زمستان برای جلوگیری از ورود هوای سرد و خروج هوای گرم باید از سوی مشترکان گاز رعایت شود.

باقری خاطرنشان کرد: استفاده از پنجره های دوجداره در منازلی که سیستم مرکزی گرمایشی، موتورخانه و شوفاژ دارند، رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان به هنگام ساخت ساختمان های جدید و عدم استفاده از شومینه به دلیل مصرف بالای گاز و خطرات ناشی از انتشار گاز منوکسید کربن از دیگر موارد مهم رعایت ایمنی از سوی مشترکان گاز نوشهر و چالوس و کلاردشت است.