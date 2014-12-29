آسمان کرمان ابر هم ندارد/ وضعیت قرمز منابع آبی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان بر روی کمربند بیابانی قرار گرفته و پهنه شمالی این استان به شدت متاثر از کویر است، این شرایط نرم بارندگی در کرمان را در وضعیت نا مناسبی قرار داده اما متاسفانه سالهاست همین میزان بارندگی نیز در کرمان روی نمی دهد.

در حالی سال گذشته مردم کرمان شاهد افزایش میزان بارندگی در چندین نوبت مختلف در طول سال بودند که در سال جاری مردم استان نظاره گر بارندگی مناسب نبوده اند و تنها در چند نوبت رگبار پراکنده در کرمان روی داده است.

خشکسالی در 18 سال گذشته به صورت متوالی در کرمان ادامه داشته است و خسارات جبران ناپذیری به منابع آبی و کشاورزی استان کرمان وارد کرده است

این در حالی است که خشکسالی در 18 سال گذشته به صورت متوالی در کرمان ادامه داشته است و خسارات جبران ناپذیری به منابع آبی و کشاورزی استان کرمان وارد کرده است وضعیت خسارات خشکسالی که از آن به عنوان سونامی خشک یاد می شود به گونه ای است که موجب افزایش موج مهاجرتها از روستاها و خالی شدن برخی از روستاها از سکنه و افزایش حاشیه نشینی در شهرها نیز شده است این درحالی است که در کرمان بیش از هزار روستا با تانکر آبرسانی می شوند و کشاورزی و دامپروری در اکثر روستاها با مشکل مواجه شده است.

طبق آخرین آمار سالانه 1.1 میلیارد مترمکعب برداشت منفی از چاههای آب زیر زمینی کرمان انجام می شود و این روند موجب افت سطح دشتها و تخریب ذخیره گاههای آب زیر زمینی استان کرمان شده است.

با این وجود آبهای زیر زمینی همچنان مهمترین منبع آب در کرمان محسوب می شوند و هزاران چاه غیر مجاز در طول روز کار برداشت آب را انجام می دهند که صدمات جبران ناپذیری به سفره های آب زیر زمینی کرمان وارد کرده اند.

کاهش شدید سطح آبهای زیر زمینی و شور شدن آبهای در دسترس موجب شده است کیفیت آب آنچنان کاهش یابد که امکان کشاورزی نیز با این آب وجود نداشته باشد.

این روند در حالی در کرمان ادامه دارد که تابستان سال گذشته کرمان در کنار اصفهان در منطقه قرمز تامین آب قرار گرفتند و هر چند گمان می رفت با آغاز فصل پاییز و زمستان و آغاز بارشها از شدت بی آبی در کرمان کاشته شود اما عملا بارندگی در سرشاخه های رودخانه ها و دشتهای کرمان روی نداده است و میزان بارندگی از متوسط دراز مدت نیز کاهش داشته است.

سایه سنگین خشکسالی بر سر مردم کرمان

خشکسالی در تابستان سال گذشته بسیاری از شهرها در معرض جیره بندی آب قرار داد و حتی شهر کرمان سایه سنگین بی آبی را بر بالای سرخود احساس کرد این در حالی بود که 16 دی ماه سال گذشته برفی در کرمان بارید که در 40 سال گذشته بی سابقه بود و همه گمان می کردند این برف پایان خشکسالی است اما در سال جاری بارشها ادامه نیافت و در نهایت کرمان در ابتدای زمستان سال جاری همچنان در وضعیت قرمز بی آبی قرار دارد.

حمیده حبیبی، مسئول مرکز پیش بینی هواشناسی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: متاسفانه در سال جاری شاهد افت میزان بارندگی در مقایسه با سال گذشته در استان کرمان بوده ایم و این روند همچنان ادامه دارد.

جنوب کرمان با کاهش محسوس بارندگی مواجه است

وی تصریح کرد: آنچه که نمودار ها نشان می دهند کاهش بارندگی در مقایسه با سال گذشته است و این روند بارندگی های سال گذشته متاسفانه ادامه پیدا نکرده است و حتی شاهد افت بارندگی در اکثر مناطق استان کرمان هستیم حتی در برخی مناطق از جمله شهداد، ریگان و رودبار جنوب بارندگی گزارش نشده است.

وی گفت: در برخی مناطق نیز مثل بافت و سیرجان میزان بارش کمی افزایش یافته است مثلا در بافت 43.7 میلیمتر و در سیرجان 36.5 میلیمتر بوده که شاهد کمی افزایش در این شهرستانها هستیم اما در اکثر شهرستانها بارش کاهش یافته و به خصوص اوضاع در جنوب استان کرمان به هیچ عنوان مناسب نیست و پیش بینی های بلند مدت ما نیز نشان می دهد در جنوب کرمان وضعیت بارندگی در سال جاری مناسب نخواهد بود و از هم اکنون باید پیش بینی های لازم برای رفع این مشکل انجام شود.

اینکه گمان کنیم بارندگی های سال گذشته به خصوص در زمینه بارش برف بار دیگر تکرار شود تقریبا غیر ممکن است زیرا این پدیده طی 40 سال گذشته روی نداده بود

حبیبی ادامه داد: اینکه گمان کنیم بارندگی های سال گذشته به خصوص در زمینه بارش برف در سال جاری بار دیگر تکرار شود تقریبا غیر ممکن است زیرا این پدیده طی 40 سال گذشته روی نداده بود حتی پیش بینی بارش باران در سال جاری نیز در مجموع استان شرایط مطلوبی ندارد.

وی افزود: با این حال فصل بارش در کرمان بهمن، اسفند و فروردین ماه است و امیدواریم طی این ماهها بارندگی در کرمان افزایش یابد.

حبیبی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد غرب استان در سال جاری شاهد بارندگی های مطلوب تری نسبت به سایر مناطق باشد.

وی در خصوص اجرای طرح باروری ابرها نیز گفت: برای باروری ابر در کرمان به ابر مناسب نیاز است اما در کرمان در سال جاری ابری برای باروری نیز وجود نداشته است و تنها چند مورد بارندگی پراکنده و مقطعی گزارش شده است در صورتیکه برای باروری ابر باید شرایط خاص ابر مناسب و رطوبت وجود داشته باشد که این شرایط نیز مهیا نیست.

وی از ادامه خشکسالی در کرمان خبر داد و افزود: خشکسالی امسال به خصوص در جنوب کرمان نمود بیشتری خواهد داشت.

وی گفت: متوسط بارندگی در کل استان کرمان در سال جاری 15.6 میلیمتر در استان بوده است که این آمار در سال گذشته در همین زمان 17.2 میلیمتر بوده است.

حبیبی گفت: اما در خصوص وضعیت دمای هوا در پاییز سال جاری پاییز سردتری نسبت به سال گذشته داشتیم و پیش بینی می کنیم زمستان نیز سردتر خواهد شد.

وی میانگین بارندگی نرمال در استان کرمان را 135 میلیمتر و در شهر کرمان 130 میلیمتر دانست و گفت: از این مقدار با گذشت چندین ماه از سال آبی تنها 15.6 میلیمتر بارش روی داده است.

وی در خصوص پیش بینی بارندگی طی روزهای آینده در کرمان نیز گفت: هم اکنون ابرناکی پراکنده در کرمان وجود دارد اما شاهد بارندگی نخواهیم بود و تنها امکان بارشهای پراکنده وجود دارد.

گزارش: سید مهدی موسوی