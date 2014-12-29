به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رحیمی با اشاره به اجرایی شدن طرح چکاوک از پنجم مهر در چهار استان قزوین، زنجان، قم و البرز عنوان کرد: در مجموع، این طرح در13 استان عملیاتی شده و از ششم دی ماه سال جاری به صورت جدی در استان تهران هم شاهد عملیاتی شدن این طرح هستیم.

معاون نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه پذیرش و پردازش چک در این طرح به شکل مکانیزه صورت می گیرد، اظهارداشت: کارکرد این سامانه جلوگیری از حرکت و انتقال اصل و فیزیک چک از شعبه واگذارنده به اتاق پایاپای و بانک‌ صادرکننده چک‌ است.در این فرآیند به جای اصل برگه چک،‌ تصویر چک در شعبه واگذارنده تهیه و به همراه اطلاعات مربوط به متن، آورنده و ذینفع چک از طریق شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی به بانک‌ صادرکننده چک‌ ارسال می‌گردد.

وی در این خصوص افزود: بانک‌ صادرکننده چک‌ پس از دریافت فایل تصویر و داده، نسبت به اعتبارسنجی و اعمال کنترل های لازم اقدام و مراتب تایید، عودت یا برگشت چک را به صورت الکترونیکی به چکاوک و بانک واگذارنده اعلام می‌نماید.

معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص مزایای طرح چکاوک همچنین عنوان داشت: تسریع در زمان لازم برای تسویه و واریز وجوه به حساب مردم، کاهش مخاطرات امنیتی و سوء‌ استفاده ناشی از انتقال و حرکت برگه‌های چک به خارج از شعب، کاهش هزینه‌های شبکه بانکی به دلیل الکترونیک شدن فرآیندهای دستی و سنتی و برچیده شدن مراکز پایاپای در تهران و شهرستانها از جمله مزایای راه اندازی این طرح می باشد.

رحیمی با بیان اینکه چک علاوه بر استفاده به عنوان«ابزار پرداخت»،«ابزار تامین مالی» نیز محسوب می شود،تاکید کرد: سامانه چکاوک به دلیل ماهیت کار و نحوه استقرار آن، به صورت برخط و در لحظه توسط بانک مرکزی رصد شده و اطلاعات سامانه‌های نظارتی این بانک بدون‌تاخیر و بی واسطه از طریق آن فراهم می‌گردد.این ویژگی به همراه انجام چاپ و صدور متمرکز دسته چک در فاز بعدی طرح منجر به انجام اعتبارسنجی از افراد متقاضی دریافت دسته چک می‌گردد. ضمناً امکان اطلاع مردم از وضعیت عملکرد دارنده دسته چک مبنی بر وجود و یا عدم وجود چک برگشتی با استفاده از زیرساخت های تعبیه شده بانک مرکزی فراهم خواهد شد.

وی گفت: با اجرای این طرح مخاطرات مردم در زمان پذیرش چک با اطلاع از وضعیت عملکردی دارنده دسته چک کاهش یافته و در نتیجه با افزایش شفافیت اطلاعاتی، دارنده دسته چک نیز نسبت به مراقبت و مدیریت بهینه نسبت به مانده حساب خود مبادرت خواهد ورزید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این طرح در تمام شبکه بانکی اجرایی خواهد شد، گفت: مکانیزم تسویه چک قبلا به صورت 48 ساعته انجام می گرفت و در فواصل استانی گاه دوهفته طول می کشید ولی الان به صورت 24 ساعته شاهد تسویه و واریز وجه به حساب مردم خواهیم بود.