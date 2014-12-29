کارگاه«زن در نگاه انديشمندان جهان غرب اسلام»برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی با عنوان «زن در نگاه انديشمندان جهان غرب اسلام»را با کمک دکتر مهریزی برگزار می کند.

این کارگاه در تاریخ ۲۰ بهمن ساعت ۹ صبح الی ۱۲ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴ غربی(ایرانشناسی)، جنب ساختمان آ.اس.پ،طبقه سوم، سالن انديشه

برگزار می شود.

هزینه این کارگاه برای عموم ۳۵هزار تومان و برای دانشجویان ۳۰ هزار تومان است در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهی داده می شود. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های تلفن ۴-۸۸۰۴۶۸۹۱، داخلی:۲۴۱ تلفکس مستقیم ۸۸۰۳۵۴۵۷-۰۲۱ تلفن همراه ۰۹۱۲۱۰۱۹۷۶۲ (تماس فقط در ساعات اداری: ۱۶- ۸) تماس حاصل نمایند.