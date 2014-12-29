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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

کارگاه«زن در نگاه انديشمندان جهان غرب اسلام»برگزار می شود

کارگاه«زن در نگاه انديشمندان جهان غرب اسلام»برگزار می شود

کارگاه«زن در نگاه انديشمندان جهان غرب اسلام»به همت گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی با عنوان «زن در نگاه انديشمندان جهان غرب اسلام»را با کمک دکتر مهریزی برگزار می کند.

این کارگاه در تاریخ ۲۰ بهمن ساعت ۹ صبح الی ۱۲ در محل سالن اندیشه واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴ غربی(ایرانشناسی)، جنب ساختمان آ.اس.پ،طبقه سوم، سالن انديشه

برگزار می شود.

هزینه این کارگاه برای عموم ۳۵هزار تومان و برای دانشجویان ۳۰ هزار تومان است در پایان این کارگاه به شرکت کنندگان گواهی داده می شود. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های تلفن ۴-۸۸۰۴۶۸۹۱، داخلی:۲۴۱ تلفکس مستقیم ۸۸۰۳۵۴۵۷-۰۲۱   تلفن همراه ۰۹۱۲۱۰۱۹۷۶۲ (تماس فقط در ساعات اداری: ۱۶- ۸) تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 2451407
خداداد خادم

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