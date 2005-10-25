ابطحي: دولت نگران خلط مرزهاي نقد و تخريب نباشد/ حضور يك طرفه در رسانه ملي تعامل نيست/ دولت بايد سريعتر "سخنگو" انتخاب كند

محمد علي ابطحي در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: دولت خاتمي خاستگاه فرهنگي داشت و تعامل با رسانه ها را بلد بود، اما دولت جديد به صورت يك طرفه در رسانه ملي ظاهر شده و در قالب پاسخگويي به سوالات از پيش تعيين شده، بيشتر به خطابه مشغول است .

وي ادامه داد : دستيابي به رابطه حقيقي دولت و مردم در گرو فعاليت رسانه ها به عنوان واسطه هاي امين ملت و طرح بي پرواي سوالات آنان و ملزم دانستن دولت به پاسخگويي به مطالبات جامعه مي باشد

به اعتقاد اين فعال سياسي دولت جديد بايد در گام بعد فرهنگ گفت و گو را نهادينه و با احساس نياز به توضيح دادن درباره برنامه ها و شعارهاي انتخاباتي خود، شفافيت را تجربه كند

عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز، نقد قدرت را امري ضروري، وظيفه ديني و يك اصل مقبول جهاني در راستاي اصلاح قدرت دانست و اضافه كرد: نقد در هر شرايطي مفيد است و نقد دولت مي تواند به بازسازي و بهتر كردن جريانات و امور دولت بيانجامد و قدرتي كه مطمئن باشد نقد نمي شود، قطعا فاسد مي شود

ابطحي با تاكيد بر اين كه "انتقاد فقط وظيفه احزاب و گروه هاي رسمي نمي شود، بلكه يك حق است كه متعلق به همه شهروندان است" افزود: مردم بايد دولت را در خصوص اموري كه تاثير مستقيم بر زندگي آنها دارد، بازخواست و سوال كنند كه چرا گراني جامعه را فرا گرفته، چرا وضعيت نهاد بورس آشفته شده، چرا دولت هنوز چهار وزير ندارد و سيستم اجرايي كشور دچار از هم گسيختگي است

اين عضو ارشد روحانيون مبارز در ادامه، با انتقاد از ادبيات برخي اعضاي دولت جديد ابراز عقيده كرد: برخي از مصاحبه هايي كه اعضاي دولت انجام مي دهند، بيشتر از آن كه مصاحبه باشد، شبيه دستورات اداري و تعريف و تعارف است

ابطحي افزود: اعضاي دولت جديد بيش از آنكه پاسخگوي رفتارهاي خود باشند، هنوز مانند دوران تبليغات انتخابات سرگرم انتقاد و بد اخلاقي نسبت به دولت هاي گذشته هستند و با غفلت از اين كه افكار عمومي كار كرد آنها را زير نظر داشته و وعده هاي آنها را فراموش نخواهد كرد، مشغول ارايه وعده هاي غير قابل اجرا هستند

به اعتقاد وي در چنين شرايطي رسانه ها بايد پيش از آن كه در انديشه نقد و نقادي باشند ، بايد ابتدا به رفع ابهامات موجود بپردازد و در مرحله بعد در مسير نقد عملكرد دولت گام بردارند

اين فعال سياسي در پاسخ به سوالي در خصوص مرزهاي "نقد و تخريب دولت" اظهار داشت : در طول تاريخ همواره قدرتمندان به علت كم تحملي از نقد جلوگيري كرده اند و اكنون نيز مي توان به بهانه ممانعت از تخريب مانع از نقد ديگران شد، اما بي ترديد سركوب منتقدان باعث اقتدار حكومت ها نشده و اين راهكار هرگز نمي تواند به بهسازي رفتارها و گفتارهاي دولت متهي شود

رييس دفتر رييس جمهوري سابق در ادامه گفت و گوي خود با "مهر"، به تجربه هشت ساله دولت متبوعش در مدارا با كارشكني و تخريب ها اشاره كرد و گفت : تجربه نشان داده كه كار كرد مثبت دولتمردان از ديد جامعه پنهان نمانده و تخريب ها عليه خادمان ملت تاثير نخواهد كرد

ابطحي خاطر نشان كرد كه دولت نبايد نگران خلط مرزهاي نقد و تخريب باشد