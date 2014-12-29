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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

در پنجمین روز از رزمایش محمد رسول‌الله(ص) انجام شد؛

پرتاب موفقیت‌آمیز موشک‌های ساحل به دریای نور و نصر

پرتاب موفقیت‌آمیز موشک‌های ساحل به دریای نور و نصر

در پنجمین روز از رزمایش بزرگ محمد رسول‌الله (ص) ارتش، سامانه‌های موشکی ساحل به دریای "ولایت" نیروی دریایی، در سواحل مکران اقدام به پرتاب موشک‌های ساحل پایه "نور" و "نصر" به سمت نیروهای مهاجم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه رسانه‌ای رزمایش محمد رسول الله(ص) ارتش، موشک‌های نور و نصر که از پیشرفته‌ترین موشک‌های ساحل پایه تولید شده در دهه اخیر محسوب می‌شوند، پس از ارتقای تجهیزات رهگیری و نصب سامانه‌های بومی رادارگریز بر روی آنها که به دست متخصصان صنایع دفاعی کشور و مهندسان جوان سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی صورت گرفته است، امروز با دقت بالا و با افزایش برد موثر، از سامانه‌های بومی "ولایت" پرتاب شدند.

کد مطلب 2451411
سیامک صدیقی

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