به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه رسانه‌ای رزمایش محمد رسول الله(ص) ارتش، موشک‌های نور و نصر که از پیشرفته‌ترین موشک‌های ساحل پایه تولید شده در دهه اخیر محسوب می‌شوند، پس از ارتقای تجهیزات رهگیری و نصب سامانه‌های بومی رادارگریز بر روی آنها که به دست متخصصان صنایع دفاعی کشور و مهندسان جوان سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی صورت گرفته است، امروز با دقت بالا و با افزایش برد موثر، از سامانه‌های بومی "ولایت" پرتاب شدند.