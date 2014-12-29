باید دفاع دیروز به دفاع امروز گره بخورد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مسعود جزایری صبح امروز در اولین همایش فراکسیون دفاع مقدس با اشاره به اینکه دیروز چندی علیه کشورهای خودکامه با هدف براندازی به این انقلاب و کشور تحمیل شد، گفت: اسناد را که نگاه کنیم، به این باور میرسیم که شروعکننده و ادامهدهنده جنگ آمریکاییها بودند و بسیار تلاش کردند تا نظام ما را با چالش جدی براندازی مواجه کنند.
وی با اشاره به اینکه رزمندگان در این جنگ تحمیلی به واقع رزم آفریدند، افزود: باید آنچه انجام دادند، به نسلهای بعد انتقال پیدا کند و فکر میکنم فراکسیون دفاع مقدس مجلس میتواند انتقالدهنده بخشی از ارزشهایی باشد که در هشت سال دفاع مقدس رخ داد.
معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه نباید در گذشته بمانیم، ادامه داد: این را هم نباید از یاد برد که گذشته جنگ برای ما درسهای عبرتآموز بسیاری را برای ما دارد اما هنوز یک چند دهم کارهایی که باید درباره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس در عرصههای مختلف صورت میگرفت، انجام نشده است.
سردار جزایری گفت: امروز هم باید همان دفاعجانانه دیروز را رقم بزنیم یا دشمن زمانی که دید نمیتواند از طریق نظامی به اهداف خود برسد، جنگ نرم را آغاز کرد، حقیقتا ما در یک شرایط جنگی و پر از هجمههای مختلف هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید باور کنیم که مورد هجمه هستیم، افزود: جنگ دیروز تا حدودی باور شد، اما جنگ امروز با باور حقیقی که باید پیش بیاید، فاصله دارد.
معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه اسناد دشمن میگوید که ما یک جنگ تحمیلی دراز مدت نسبت به ایران داریم، ادامه داد: به عینیه میبینیم که مورد هجمه هستیم و به تعبیر مقام معظم رهبری در شبیهخون نظامی به سر میبریم.
سردار جزایری گفت: چون باور این تهاجم نیست، دفاع مناسب هم صورت نمیگیرد، برای این دفاع که باید باور شود، حقیقتا نیاز به ایستادگی در برابر جنگ چند لایهای در مقایسه با جنگ تحمیلی داریم که به دنبال تخریب باورها، افکار و ساختارهای ماست. این جنگ به دنبال تغییر در اولویتهای ما است.
وی ادامه داد: غربیها به صراحت میگویند باید ایرانیها را از راه انقلابی که میروند، پشیمان کنیم که ایستادگی در برابر این امر نیاز به گفتمانسازی دارد.
معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: اگر باور کنیم دفاع همچنان باقی است، باید گفت فراکسیون دفاع مقدس یک حرکت مقدس است و میتواند دفاع ما را از دیروز به امروز گره بزند.
سردار جزایری با اشاره به اینکه نیازمند جا افتادن واژهای به نام «فرهنگ دفاع مقدس» هستیم، گفت: وقتی سخن از دفاع میشود، برخی جنگ نظامی به ذهنشان میرسد اما امروز دهها عرصه برای عرضه قدرت و دفاع مطرح است.
نظر شما