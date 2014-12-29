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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

بصورت مشترک توسط معاونت گردشگری و سازمان هواپیمایی؛

بازرسی از دفاتر خدمات مسافرتی استان‌های گردشگرپذیر آغاز شد

بازرسی از دفاتر خدمات مسافرتی استان‌های گردشگرپذیر آغاز شد

هیات های بازرسی مشترک متشکل از ناظرین ادارات کل نظارت و ارزیابی سازمان میراث فرهنگی و سازمان هواپیمایی کشور، خدمات ارائه شده از سوی دفاتر خدمات مسافرتی استان های گردشگرپذیر را ارزیابی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به تاثیر کیفیت، کمیت و مدیریت صحیح امکانات حمل ونقل هوایی در تعیین نرخ بسته های سفر دفاتر خدمات مسافرتی، ناظرین اداره کل نظارت ارزیابی خدمات گردشگری به همراه بازرسین سازمان هواپیمایی کشور، ارزیابی مشترک دفاتر خدمات مسافرتی استان های گردشگرپذیر را در دستور کار قرار خواهند داد.  

 با توجه به اینکه اجرای کلیه تعهدات دفاتر خدمات مسافرتی درکسب رضایتمندی گردشگران تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ لذا تیم بازرسی مشترک در تلاش خواهند بود تا با ورود به دفاتر خدمات مسافرتی استان های گردشگر پذیر همانند اصفهان، فارس، خراسان رضوی، تهران و یزد ضمن بررسی قراردادهای منعقد شده، چگونگی تامین مراکز اقامتی و نیز راهنمای تور، انتخاب ایرلاین، رزرو بلیت وصندلی پروازها را نیز در دستور کار قرار دهند.

گروه های نظارتی مشترک گفته شده از دی ماه جاری لغایت اسفند ماه جهت تامین رضایتمندی گردشگران نوروز 94 به استان های گردشگرپذیر کشور اعزام خواهند شد.   

کد مطلب 2451419
فاطمه کریمی

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