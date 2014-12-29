کارگروه استفاده از فضاهای مازاد اداری و آموزشی در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی قاسم پیشه صبح دوشنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: باید بررسی کارشناسی درکارگروه صورت و نسبت به صدور رای اقدام شود.

وی بیان داشت: آموزش و پرورش دارای فضای مازاد است و در بسیاری از مناطق، مدرسه های بدون استفاده وجود دارد.

به گفته قاسم پیشه، در حال حاضر بسیاری از مدارس خالی از دانش آموز و خالی است و بند ۳ تبصره بودجه اجازه واگذاری را داده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران یادآور شد: دستگاه های اجرایی نیز از این فرصت و استفاده از فضاهای خالی استفاده نکردند و در سال جاری در قانون نیز آمده است که می توان در زمین آموزشی یا ساختمان های بدون استفاده، تغییر کاربری نیز صورت گیرد.

قاسم پیشه یادآور شد: اگر مجوز کمیسیون ماده ۵ گرفته شود، مجوزهای لازم برای تغییر کاربری داده می شود و با تبادل موافقت نامه می توان نسبت به تجهیز و تغییر کاربری اقدام شود.

وی گفت: هزینه تغییر کاربری در قانون پیش بینی شده است و اگر همت جدی باشد، مکانهایی که قصد فروش دارد باید احصاء و شناسایی شود.

عباسپور معاون آموزش و پرورش مازندران نیز گفت: در قانون ابتدا به تغییر کاربری و بعد فروش اشاره شده است و بابت این مسئله هیچ منابع اعتباری نداریم تا وجه تغییر کاربری پرداخت شود.

وی از احصاء زمین های و ساختمان های بدون استفاده خبر داد و گفت: تغییر کاربری ها باید انجام شود و شهرداری ها هزینه عوارض را از آموزش و پرورش هنگام فروش اخذ کند.