گنه کرد در اصفهان سارقی؛ به لرستان زدند گردن خلایقی

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر سرقت مسلحانه در شهرستان الیگودرز استان لرستان و متواری شدن سارقان به استان اصفهان که صبح روز یکشنبه هفته جاری روی خروجی برخی خبرگزاری ها قرار گرفت و در بخشهای خبری مختلف صدا و سیما به ویژه بخش خبری پربیننده ۲۰ و ۳۰ مورد اشاره قرار گرفت نشان داد که قربانی شدن صحت خبر در کوران سرعت اطلاع رسانی چگونه می تواند موجب نگرانی مردم یک شهرستان شود.

با انتشار این خبر در شهرستان الیگودرز مردم مدام از هم سوال می کردند که سرقت در کدام بانک صورت گرفته و اصل قضیه چه بوده است تا چندین ساعت بعد متولیان امر با تکذیب محل وقوع سرقت مسلحانه بگویند که در هیچ بانکی در الیگودرز هیچ سرقت مسلحانه ای رخ نداده است.

در حادثه خونین اصفهان پنج نفر شهید و هفت نفر مجروح شدند که ضمن ابراز همدردی مردم لرستان و اظهار تاسف از وقوع این حادثه به نظر می رسد در جریان انتشار این خبر به رغم تکذیب های بعدی آنچه بار دیگر قربانی شد امنیت و احساس امنیت حاکم بر لرستان بود.

متاسفانه طی سالهای گذشته همواره در روند اطلاع رسانی های صورت گرفته در مورد استان لرستان در حوادث و وقایع مختلف دیدگاههای نادرستی در نزد بخشی از افکار عمومی شکل گرفته تا به رغم اینکه لرستان در میان پنج استان امن کشور قرار دارد طرح این گونه اخبار موجب کمرنگ شدن احساس امنیت در استان شود؛ موضوعی که نیازمند دقت و حساسیت بیشتر رسانه ها در روند اطلاع رسانی است.

در این راستا مسئولان استان لرستان از استاندار گرفته تا معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، فرماندهی انتظامی استان لرستان، فرماندار شهرستان الیگودرز و ...در گفتگو با رسانه ها ضمن تکذیب خبر سرقت مسلحانه در الیگودرز خواستار دقت بیشتر در اطلاع رسانی شدند.

در این راستا سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با ارسال جوابیه ای خطاب به مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان اظهار داشت: احتراما به اطلاع می رساند در پی سرقت مسلحانه در یکی از شهرستانهای استان اصفهان که در مجاورت استان لرستان صورت گرفته است که متاسفانه در شبکه خبر و پخش خبری ۲۰ و ۳۰ دقیقه در روز ۹۳.۱۰.۷ محل وقوع این سرقت را شهرستان الیگودرز استان لرستان اعلام شده است. این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و هیچ سرقت مسلحانه ای در استان لرستان به وقوع نپیوسته است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: لذا چون پخش این چنین اخبار کذبی موجب ایجاد فضای نا امنی می شود پیگیری فرمایید ضمن اصلاح خبر، تکذیبیه آن در همان شبکه هایی که طرح شده است و برای تنویر افکار عمومی مردم استان در بخش خبر لرستان نیز مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح روز گذشته به دنبال حادثه ای که در یکی از استانهای همسایه لرستان اتفاق افتاد متاسفانه بعضی از سایتها و خبرگزاری ها اعلام کردند این حادثه به دنبال وقوع سرقت بانک در شهرستان الیگودرز ازتوابع استان لرستان اتفاق افتاده است.

سرهنگ قدرت الله دالوند با بیان اینکه در تعقیب این سایتها و خبرگزاری ها در اخبار ۲۰ و ۳۰ دیشب نیز این مسئله مطرح و موجب تشویش اذهان عمومی مردم استان به خصوص مردم شریف شهرستان الیگودرز شد گفت: بنده این خبر را به شدت تکذیب می کنم و این اتفاق در شهرستان الیگودرز و لرستان صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه گذشته ما در استان لرستان مطلقا سرقت بانک و سرقت مسلحانه خشن نداشته ایم و امنیت بسیار خوبی در استان لرستان حاکم است ادامه داد: استان لرستان یکی از استانهای امن کشور است.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه همکاران من در مجموعه انتظامی استان چتر امنیتی و انتظامی خوبی در لرستان ایجاد کرده اند و امنیت خوبی را در استان شاهد هستیم گفت: این امنیت در آینده هم تداوم خواهد داشت.

بنابر این گزارش مطابق اعلام مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در خصوص حادثه شهرستان هاي خمين و گلپايگان و به شهادت رسیدن پنج نفر و مجروح شدن هفت نفر، این حادثه در جریان گشت و کنترل مأموران پاسگاه انتظامي کنار رودخانه و يگان امداد اين منطقه در محور سعيد آباد- خمين آغاز شده که مهاجمان به سمت گلپايگان متواري و در ميدان معلم با ماموران درگير مي شوند.