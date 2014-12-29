لایه های تاریخی شهرقزوین در چنگال بولدوزرهای فولادی تخریب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شهر تاریخی و باستانی قزوین در دل زمین این شهر زیر خروارها خاک و ساخت و ساز پنهان شده است، شهرداری قزوین در اقدامی برای ساخت پارکین طبقاتی در بافت تاریخی توسط لودرها خاکبرداری و گودبرداری از کف منطقه‌ تاریخی در محدوده مسجدالنبی را آغاز کرد که این کار لرزه بر اندام شهرتاریخی قزوین انداخت.

این حرکت که برای ساخت پارکینگ طبقاتی از عصر یکشنبه آغاز شده صبح دوشنبه با حضور لودرها و بولدوزر و کامیونهای سنگین شهرداری باشدت بیشتری آغاز شدبه طوری که مدیرکل میراث فرهنگی و باستان شناسان این اداره را آشفته و سراسیمه به محل خاکبرداری کشاند و مسئول روابط عمومی با اضطرابی که ناشی از نگرانی از تخریب بافت تاریخی بود خبرنگاران از جمله خبرگزاری مهر را مطلع کرد تا با حضور خود و اطلاع رسانی مانع از این حرکت تخریبی شوند.

بلافاصله در محل بافت تاریخی محدوده سعداسلطنه حضور یافتیم تا با بررسی ابعاد این کار نظر مسئولان را نیز منعکس کنیم.

محمد علی حضرتی مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خاکبرداری‌ پارکینگ سعدالسلطنه گفت: عصر یکشنبه با خبر شدیم شهرداری قزوین با ماشین ‌آلات سنگین خاکبرداری در ضلع جنوبی سعد‌السطنه و قسمت شرقی کتاب خانه نبوی که در حقیقت شبستان زیرزمینی مسجدالنبی است را آغاز کرده و اقدام به خاکبرداری برای احداث پارکینگ طبقاتی کرده است.

وی افزود: این محدوده حریم بلافصل سه اثر تاریخی کاروانسرای وزیر در جنوب محدوده، شبستان مسجدالنبی در قسمت غرب و مجموعه سعدالسلطنه در شمال بافت تاریخی شهر قزوین است که متاسفانه با ماشین آلات سنگین به جان این بافت افتاده اندو بسیار عجله دارند این تخریب صورت گیرد.

حضرتی تصریح کرد: این حریم بلافصل تلقی می شود و بر اساس قانون هرگونه عملیات عمرانی باید با مجوز باشد و درحالی که این محدوده درنزدیکی مسجد و مدرسه تاریخی قرار دارد و تخریب آن غیر منطقی و زیانبار است که شکایتی را در این زمینه تنظیم کرده ایم که امیدواریم توسط دادستانی پیگیری شود.

خبرنگار مهر پرسید گفته می شود این موضوع در کمیسیون ماده پنج تصویب و با تغییر کاربری موافقت شده و شهرداری طبق قانون عمل کرده و در شورای تامین هم این موضوع مطرح و مخالفتی با آن نشده است که حضرتی پاسخ داد: در این کمیسیون با تغییر کاربری و احداث پارکینگ درکف بدون گودبرداری موافقت شده و در صورت کندن زمین در اعماق یک متر و بیشتر لایه های تاریخی این محدوده آسیب جدی خواهد دید.

وی افزود: در عمق دو متری باستان شناسان ما به لایه های تاریخی رسیده اند و به احتمال زیاد لایه هایی از دوران اسلامی و پیش از آن هم وجود دارد که با تداوم این روند شهر شاپوری که در این محدوده احتمال وجود آن هست از بین خواهد رفت.

وی افزود: به محض اطلاع از این موضوع نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی اقدام کردند و دستور توقف عملیات را به پیمانکار شرکت مجری طرح دادند و در حال حاضر این اقدامات به طور کامل با حضور اعضاء شورای شهر و همکاری آنها پس از تماس با شهردار متوقف شده و ما نیز در حال پیگیری اقدامات قانونی و قضایی آن هستیم.

حضرتی در این خصوص که گفته می شود استانداری هم در جریان صدور مجوز است گفت: ما این مجوز را اصلاً ندیده‌ایم و بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی این اقدام صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که مگر هراقدامی در بافت تاریخی نبایدبا هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی باشداظهارداشت:به همین دلیل در حال تهیه شکواییه و ارسال آن به مقامات قضایی هستیم چرا که این اقدام برخلاف ضوابط قانونی میراث فرهنگی است.

عسگری: تخریب تاریخ شهر را متوقف کنید

محمدرضا عسگری با باستان شناسان میراث فرهنگی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این بافت در محدوده حریم مسجدالنبی است و عکسهای سال 1919 میلادی نشان داده این فضامسطح بوده و درسال 90 شمسی در حفاری که در محدوده نجاری آقای شویدی انجام شد ثابت کرد که این بناهامربوط به اواسط دوره قاجار و قبل از دوره ناصری هستند که به دلیل کمبود اعتبار ادامه حفاری متوقف شد.

عسگری بیان کرد:به احتمال فراوان دراین منطقه آثاری ازدوره صفوی و سلجوقی نیز یافت خواهد شد لذا از منظر باستان شناسی اجرای این طرح که باتخریب آثار و لایه های تاریخی است غیر اصولی است و میراث فرهنگی کشور را نابود می کند.

وی افزود: از مسئولان انتظار داریم جلوی این کار را بگیرند و اجازه ندهند میراث تاریخی کشور و استان که قابل بازسازی و احیاء نیست نابود شود.

ساکنان منطقه: طرح را متوقف کنید

جواد شویدی از کسبه محل که در شغل نجاری فعالیت دارد به خبرنگار مهر گفت: در این محدوده مشکلات زیادی داریم و حتی آوردن باربرای نجاری به سختی انجام می شود اما امروز اگر این پارکینگ ساخته شود چون فقط یک راه عبور دارد مشکلات ما بیشتر شود زیرا وسعت منطقه ظرفیت این کار را ندارد.

این کاسب اظهارداشت:بیش از 32 سال است در این منطقه ساکن هستیم و اعتقاد داریم تخریب بافت تاریخی برای ساخت پارکینگ منطقی نیست و ترافیک را بیشتر می کند و کسب و کارما را نیزمختل خواهد کرد و به نظر ما بهتر است عبور در این محدوده را ممنوع کنند تا بافت سالم بماند و ساکنان منطقه هم زندگی آرامی داشته باشند.

ذوالقدر: هویت خود را نابود نکنیم

ذوالقدر که در این منطقه فرش فروشی دارد هم گفت: مسئولان معلوم نیست چه می کنند یک عده می خواهند میراث را حفظ کنند و عده ای آن را تخریب می کنند و تکلیف مردم روشن نیست اما فضای این منطقه برای ساخت پارکینگ طبقاتی مناسب نیست و نباید با دیوارهای بتنی آثار تاریخی را از بین ببریم بلکه انتظار می رود شهرداری در این مکانها با ایجاد فضای سبز و آب نما جذابیت بیشتری ایجاد کند تا برای گردشگر داخلی و خارجی مطلوب باشد.

این ساکن منطقه تاریخی اظهارداشت: هویت ما با آثار تاریخی است و اگر آسیب ببیند چیزی نداریم که به آن فخر کنیم لذا منطقی نیست با دست خودمان تاریخ و گذشته خود را نابود کنیم.

خانم پیوندچی ازساکنان منطقه هم گفت:از زندگی دراین محدوده خسته شده ایم و آسایش نداریم و باترافیک و تردد بیش از اندازه بامشکلات جدی مواجهیم.

وی افزود: در طول هفته بویژه روزهای جمعه توقف بیش از حد خودروها در کوچه ها موجب می شود که میهمانان ما هم برای عبور و مرور مشکل داشته باشند و کمتر خانواده های ما راغبند صله رحم کنند و اگر خدای ناکرده حادثه ای مانند آتش سوزی یا بیماری قلبی برای کسی رخ دهد واقعا دسترسی خودروهای امدادی غیرممکن و فاجعه آفرین است و همه ما نگران این موضوع هستیم.

این ساکن منطقه بافت تاریخی تصریح کرد: حقوق شهروندان این منطقه نادیده گرفته شده و کسی به فکر آرامش مردم نیست و به هر کس مشکلات خود را می گوئیم رسیدگی نمی کنند و امروز پس از 30 سال اقامت در این محدوده به دلیل اجرای طرح های مختلف واقعا از آرامش و آسایش دور شده ایم و نمی دانیم چه کنیم.

فرخزاد: خاکبرداری را متوقف کردیم تا موضوع دوباره بررسی شود

علی فرخزاد عضو شورای اسلامی شهر قزوین هم که به همراه احد چگینی عضو دیگر شورا ازساعات اولیه بامداد امروز درمحل حاضر بودند در گفتگو باخبرنگار مهر اظهارداشت: این طرح در کمیسیون ماده پنج مطرح شده و مسئولان سابق میراث فرهنگی با آن موافقت کرده اند و شهرداری هم طبق قانون اجرای این طرح را برای رفاه مردم و کاهش بار ترافیکی آغاز کرده است.

وی افزود: در این منطقه 15 خانه تملک شده که دارای زیرزمین بوده یعنی مجوز احداث داشته اند و طبق طرح تفضیلی اگر در بافت تاریخی مشکلی باشد میراث می توانست مانع شود که این کار صورت نگرفته است.

فرخزاد تصریح کرد:البته از جزئیات موافقت صورت گرفته در کمیسیون ماده پنج آگاه نیستیم و ساعاتی دیگر در جلسه ای این موضوع را دقیقتر بررسی خواهیم کرد تا ببینیم چه باید کرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یادآورشد: مسلما این طرح موافقت تغییر کاربری را دارد اما باید دید مجوز پارکینگ طبقاتی هم دارد یا نه اما مدیران قبلی نباید حتی با این مورد هم موافقت می کردند اما تلاش می کنیم پس از بررسی نظر کارشناسی را اعلام کنیم اما مردم بدانند هم شهردار و هم شورا در فکر منافع استان از لحاظ حفظ میراث فرهنگی است و وظیفه هم دارد به درخواست مردم برای ارائه خدمات رفاهی و عمرانی پاسخ دهد که در این طرح هیچ سود مالی مطرح نیست و هزینه های سنگینی که طرح دارد برای رفاه مردم و تسهیل در تردد ساکنان صورت می گیرد.

به نظر می رسد شهرداری و شرکت عمران و بهسازی عنوان می‌کنند که مجوز ساخت پارکینگ در دوره مدیریت دیزانی( معاون میراث فرهنگی وقت) صادر شده اما میراث فرهنگی مدعی است که در آن زمان هم این اداره کل فقط با تغییر کاربری و تبدیل آن به پارکینگ در کف بدون گودبرداری و نه ساخت پارکینگ طبقاتی موافقت کرده است چرا که برای ساخت پارکینگ طبقاتی باید چند متر از زمین را شکافت تا سه طبقه در زیرزمین احداث کرد.

هرچند شهردار قزوین در سالهای گذشته نشان داده بدنبال عمران و آّبادانی شهر است و با داشتن گوش شنوا پذیرای دیدگاههای کارشناسی است اما به نظر می رسد شاید در گذشته تصمیماتی گرفته شده که دقیق و همه جانبه نبوده و امروز شرایط استان و ضرورت صیانت از میراث ارزشمند در هر نقطه این شهر ایجاب می کند با حضور کارشناسان دستگاههای ذیربط از جمله میراث فرهنگی، شهرداری، استانداری و معاونت عمرانی و نیز نماینده ساکنان در صورت منطقی نبودن طرح از ادامه کار جلوگیری و از تحمیل هزینه های جبران ناپذیر به آیندگان جلوگیری کرد.

بازگشت و تجدید نظر در تصمیمات اشتباه گذشته عین منطق، علم، تواضع و بینش دوراندیشانه است و می توان با تعامل و هماهنگی بیشتر بین مسئولان اجرای طرح های عمران و آبادانی را با هزینه کمتر و سرعت بیشتر بدون پیامدهای منفی و تخریب میراث گذشتگان محقق کرد.

گزارش: محمدرضا جباری