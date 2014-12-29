حماسه ۹ دی متعلق به همه مردم ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ملت ایران وقتی احساس کرد که مبانی نظام مورد خدشه قرار گرفته، به صحنه آمد و حماسه ۹ دی را رقم زد.

وی انقلاب، اسلام و رهبری را مبنای اصلی همگرایی و نقطه اشتراک همه گروهها و مردم عنوان کرد و اظهار داشت: وقتی این مبانی مورد هجمه قرار گیرد همه به رغم اختلاف سلیقه ها به صحنه آمدند.

خادمی گفت: همه مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه این استان حضوری پرشور در مراسم بزرگداشت ۹دی امسال داشته باشند.

افزایش پدیده طلاق نگران کننده است

استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین با اشاره به هفته ثبت احوال، این نهاد را یکی از پایه های تصمیم گیری در کشور دانست.

وی تصریح کرد: آماو و اطلاعات این دستگاه و ثبت دقیق وقایع حیاتی نقش مهمی در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای توسعه ای دارد.

خادمی همچنین کاهش ازدواج و افزایش طلاق در این استان را نگران کننده دانست و گفت: همه باید برای ترویج ازدواج و پیشگیری از معضل طلاق تلاش کنند.

وی تصریح کرد: طلاق یکی از وقایع تلخ رو به افزایش در این استان است که باید علت های ازدیاد آن در استان آسیب شناسی شود.

خادمی بیان داشت: این استان در گذشته با چنین معضلی روبرو نبوده و اکنون باید بررسی شود که چرا طلاق تبدیل به یک پدیده عادی شده و از آن قبح زدایی می شود.