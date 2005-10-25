انبارلويي: موفقيت دولت در گرو پاسخگويي است// در راستاي تعامل بهتر دولت و رسانه هيچ پرسشي نبايد بي پاسخ بماند

محمد كاظم انبارلويي عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: رسانه ها به عنوان نماينده افكار عمومي پرسش هايي در ارتباط با دولت به معناي اعم كلمه كه شامل سه قوه مي شود، مطرح مي كنند كه اگر اين تعامل بر پايه هاي درست و صميمي باشد، اين پرسشها كه پرسش بخش عظيمي از مردم است پاسخ داده مي شود .

وي به عملكرد دولت هاي گذشته در ارتباط با رسانه ها اشاره و تصريح كرد: به علت وضعيتي كه در دولت هاي گذشته در ارتباط با رسانه ها وجود داشته است نتوانسته ايم به يك تصوير مناسب از اين تعامل برسيم .

انبارلويي افزود: برخي دستگاهها گمان مي كردند كه با انتصاب يك سخنگو مشكل برقراري مناسب اين تعامل حل مي شود، در حاليكه اين راه حلي است كه بخشي از اين ارتباط دوسويه را در برمي گيرد. در ثاني سخنگو استعداد پاسخگويي به همه دستگاهها را ندارد و همواره بخشي از از پرسشها بي پاسخ مي ماند .

وي تاكيد كرد: اگر مي خواهيم تعامل صحيحي ميان دولت و رسانه وجود داشته باشد، بايد به دنبال اين باشيم كه هيچ پرسشي بي پاسخ نماند .

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت موفقيت دولت را در گرو"پاسخگويي" دانست و خاطرنشان كرد: اگر دولت به اعمال و گفتار خود پاسخگو باشد مطمئنا در رسيدن به تعامل مثبت با رسانه ها توفيق خواهد داشت .

وي با اشاره به بازديدهاي سرزده رئيس جمهور در هفته هاي اخير، همكاري رسانه ها و دولت را در زمان فعلي بدون مشكل خاصي دانست و افزود: هم اكنون وزراء و رئيس جمهور در دسترس رسانه ها هستند و اين بستگي به خبرنگاران رسانه ها دارد كه تا چه ميزان بتوانند اين ارتباط موثر را برقرار كنند .

انبارلويي در خاتمه درخصوص نقد مشفقانه و مصلحانه ازسوي رسانه ها، اظهار داشت: نقد مشفقانه اين است كه نقاد در پي رفع نقد مفسده اي و معضل يا مشكلي باشد اما اگر ناقد در پي تخريب مسئولي، پرسشهاي خاصي را مطرح كند مطمئنا آن مشكل اصلاح نخواهد شد. ازطرفي مسئولان هم بايد روحيه نقد پذيري را داشته باشند و هر پرسسشي را پاسخ دهند و در صورت وارد بودن نقد آن را بپذيرد و يا در مقام پوزش و عذرخواهي برآيند