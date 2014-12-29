به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه همایش نقش قوه مقننه در حفظ و تقویت دستاوردهای دفاع مقدس در جمع خبرنگاران گفت: دولت در حد مقدور اعتبارات دفاعی را در بودجه ۹۴ در نظر گرفته و تقدیم مجلس کرده است. کمیسیون های مختلف مجلس از جمله کمیسیون تلفیق می توانند نسبت به بودجه پیشنهادی دولت اظهارنظر کنند و ما خوشحال می‌شویم هر جا که لازم است در صورت امکان بودجه تقویت شود.

وی در خصوص اعتراضات نمایندگان به اظهاراتش در مورد عدم تخلف دولت در برداشت از صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: روز چهارشنبه به عنوان سخنگوی دولت صحبت می کنم و در خدمت شما هستم. بنده برای همین امر اعلام آمادگی کردم که صحبت کنم.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۴ با توجه به لایحه بودجه عربستان و عراق که بودجه خود را با نفت ۶۰ دلاری بستند، افزود: کشورهای مختلف ارقام متفاوتی را برای نفت در نظر گرفتند. نیجریه بودجه خود را با نفت ۷۳ دلار بسته و تعدادی از صاحب‌نظران پیش‌بینی می کنند قیمت نفت به طور متوسط سال آینده ۸۰ دلار خواهد بود.

سخنگوی دولت ادامه داد: حتی در تحلیلی که در مبالغ بودجه عربستان آمده است، مشخص است این کشور بودجه خود را با نفت ۸۰ دلار بسته است، عربستان بر خلاف کشور ما که ارقام بودجه را با صراحت اعلام می کند، سرجمع اعداد، میزان، مبالغ بودجه و فروش نفت را اعلام می کند، مشاور سابق اعتباری عربستان اعلام کرده است که این کشور بودجه را با نفت بالای ۸۰ دلار بسته است.

معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور با بیان اینکه قطعا هر چه قیمت نفت را در لایحه بودجه کمتر ببینیم، ضریب اطمینان بیشتر است، تصریح کرد: در سال گذشته هم که قیمت نفت بالای ۱۸۰ دلار بود، به پیشنهاد، توافق دولت و مجلس قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۰۰ دلار در نظر گرفته شد، باز هم اگر مجلس تشخیص دهد که برای اطمینان بیشتر در لایحه بودجه ۹۴ باید قیمت نفت کمتر دیده شود، می تواند این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد: اعتبارات نفتی در بودجه سال آینده ۷۱ هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه کل کشور ۸۳۸ هزار میلیارد تومان است. بنابراین سهم نفت در بودجه سال جاری حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

نوبخت اضافه کرد: اگر قیمت نفت به پایین‌تر از این اعداد هم برسد، یعنی ۳۴ تا ۳۵ دلار و مثلا ما ۳۵ هزار دلار هم بدست نیاوریم، به راحتی قابل کنترل است.

سخنگوی دولت در خصوص راهکار دولت برای کنترل عدم تحقق اعتبارات نفتی توضیح داد: دولت کاملا حواسش جمع است که آن مقدار که درآمد به خزانه می آید، تخصیص دهد، هر مقدار که بودجه به خزانه وارد شود، همان مقدار در بخش جاری و عمرانی تخصیص داده می شود.

معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور با بیان اینکه در حال حاضر نیز همه منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۹۳ تحقق نیافته است، گفت: دولت صددرصد اعتبارات عمرانی استان ها و ۶۸ درصد اعتبارات عمرانی کل کشور را پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه با مدیریت تخصیص، عدم تحقق درآمدهای بودجه را مدیریت می کنیم، افزود: در صورتی که قیمت نفت بیشتر از ۷۲ دلار نیز شود، مکانیزمی را در بودجه دیده ایم که برخی بندها و ردیف ها، قابلیت افزایش اعتبارات دارند که در صورت افزایش بودجه، اعتبارات آنها افزایش می یابد.

نوبخت با تاکید بر اینکه بین عدم تحقق بودجه و کسری بودجه تفاوت وجود دارد، تصریح کرد: زمانی که منابع بودجه تحقق نیابد و شما بخواهید هزینه کنید، کسری وجود دارد، اما اگر همزمان با عدم تحقق بودجه، تخصیص هم ندهید، کسری ایجاد نمی شود.

سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: مطمئنا تا پایان امسال بودجه بدون کسری به پایان خواهد رسید و لایحه بودجه سال آینده نیز با همفکری مجلس تصویب می شود.