برگزیده عکس های خبری ۸ دی ۹۳

نوجوانی در سیلاب «مالزی»؛ این کشور یکی از بدترین سیل ها را در ده ساله اخیر تجربه می کند.

یکی از اعضای گروه جستجوی هواپیمای مفقود شده هواپیمای ایرآسیا؛ تلاش ها برای یافتن این هواپیما ادامه دارد.

مه غلیظ در «الله آباد» هند؛ بسیاری از بخش های شمال هند در مه غلیظ فرو رفته اند.

زندگی در محله های فقیر نشین اسلام آباد پاکستان

هزاران نفر از مردم شهر «لیسبون» پرتغال در طول مسابقه، طول جاده معروف «سائو سیلوستر» را می دوند.

بخاری که از بدن دونده ای در پارک «دانهام مسی» انگلیس بلند شده است.

نیروهای ویژه ی چچن به سخنرانی «رمضان قدیر اُف» رئیس جمهور چچن گوش می دهند.

نصب اثر هنری چیدمان با حجمی کره ای شکل ساخته شده از کریستال «واترفورد»

بستگان مسافرین هواپیمای مفقود شده در نگرانی به سر می برند.

دختری در حاشیه برگزاری جشنواره بین المللی صحرای آفریقا، این جشنواره بر گرفته از آداب و رسوم محلی مردم «تونس» است.