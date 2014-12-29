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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۷

برگزیده عکس های خبری ۸ دی ۹۳

برگزیده عکس های خبری ۸ دی ۹۳

عکس های امروز را از سیل در مالزی آغاز می کنیم؛ سپس تصاویری از گروه تجسس هواپیمای مفقود شده ایرآسیا، مسابقه مردمی در «پرتغال» و هنر چیدمان در «ماترفورد» را خواهیم دید.

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نوجوانی در سیلاب «مالزی»؛ این کشور یکی از بدترین سیل ها را در ده ساله اخیر تجربه می کند.

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یکی از اعضای گروه جستجوی هواپیمای مفقود شده هواپیمای ایرآسیا؛ تلاش ها برای یافتن این هواپیما ادامه دارد.

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مه غلیظ در «الله آباد» هند؛ بسیاری از بخش های شمال هند در مه غلیظ فرو رفته اند.

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زندگی در محله های فقیر نشین اسلام آباد پاکستان

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هزاران نفر از مردم شهر «لیسبون» پرتغال در طول مسابقه، طول جاده معروف «سائو سیلوستر» را می دوند. 

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بخاری که از بدن دونده ای در پارک «دانهام مسی» انگلیس بلند شده است.

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نیروهای ویژه ی چچن به سخنرانی «رمضان قدیر اُف» رئیس جمهور چچن گوش می دهند.

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نصب اثر هنری چیدمان با حجمی کره ای شکل ساخته شده از کریستال «واترفورد»

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بستگان مسافرین هواپیمای مفقود شده در نگرانی به سر می برند.

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دختری در حاشیه برگزاری جشنواره بین المللی صحرای آفریقا، این جشنواره بر گرفته از آداب و رسوم محلی مردم «تونس» است.

کد مطلب 2451441

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