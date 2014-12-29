هماهنگی و پیش بینی اولویت اول مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا مسکنی پیش از ظهر دوشنبه در نشست امنیتی و انتظام مدیریت بحران در زمان وقوع بلایای طبیعی تاکید کرد: باید همواره به خاطر داشته باشیم تا قبل از وقوع بحران تمامی جلسات رضایت بخش و صورت جلسه ها نیز مرتب است اما در زمان بحران مشکلات فراوانی ایجاد می شود.

وی تصریح کرد: در زمان وقوع بحران های طبیعی شاهد عدم هماهنگی در میان مدیران و دستگاه های مختلف هستیم که در چنین زمان اندکی باید به جای مدیریت کردن بحران خود مدیران را مدیریت کرد.

مدیر کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور یادآور شد: در یکی از استانهای کشور بحران طبیعی روی داد و برای اینکه بتوانیم دو دستگاه خودرو را از شهرداری خارج کنیم بیش از 50 تماس تلفنی انجام شد که این نوع کارها در زمانیکه وقت بسیار با ارزش است جای نگرانی و نشان از عدم هماهنگی دارد.

مسکنی با اشاره به اینکه باید به دنبال ایجاد یک مدیریت واحد در زمان بحران باشیم، گفت: فرماندهی واحد بحثی است که باید به خوبی انجام شود و اولویت این کار نیز با پیش بینی فرضیه ها و سناریوهای مختلف است.

وی افزود: از طرفی دیگر باید به پاسخگو بودن مدیران نیز توجه داشت زیرا در زمان اتفاقات منفی کمتر کسی سخن می گوید اما در زمان مثبت بودن موقعیت همگان اظهار نظر و سخن می گویند.

مدیر کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور تاکید کرد: اگر از قبل از وقوع حوادث طبیعی آمادگی کامل را داشته باشیم به طور حتم کارها به سمت بهتر شدن پیش می رود اما عدم آمادگی ما باعث می شود هرگونه فعالیت به ضرر باشد.

مسکنی تصریح کرد: باید مراقب بود که عملکرد منفی ما در زمان بحران می تواند شورش به همراه داشته باشد که اینگونه رفتارها از جانب حادثه دیدگان نتیجه بی فکری و کم تجربگی یک مدیر است.

وی با اشاره به برخی از شاخص های زمان بحران نیز گفت: محدودیت وقت، استرس و غافلگیری، مخدوش شدن اطلاعات، اتفاقات غیر منتظره، تهدید بنیادین ارزش ها و .... از جمله شاخص های بحران است که مدیران باید از قبل آمادگی مقابله با این موضوعات را داشته باشند.

مدیر کل امور انتظامی و توسعه نظم عمومی وزارت کشور با بیان اینکه مباحث مختلفی برای آماده بودن در زمان بحران باید مد نظر قرار گیرد، گفت: وجود بانک اطلاعاتی دقیق، سیستم هشدار دهنده خطر، تفکیک وظایف واحد های امداد رسان، ایمن سازی شبکه های حیاتی آب، برق، گاز، جاده و پلها و..... از جمله مواردی است که باید همواره کامل، سالم و مورد اعتماد باشد.

مسکنی تاکید کرد: تیم مدیریت بحران باید متناسب با نیازهای هر منطقه راه اندازی و تجهیز شود تا در زمان وقوع حادثه آمادگی کامل وجود داشته باشد.