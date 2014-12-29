مازندران از آنفلونزای پرندگان پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: باید تمهیدات لازم برای اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان در استان اندیشیده شود.

یونسی با تاکید بر لزوم همکاری جدی همه دستگاه ها و مراکزی که به نوعی با موضوع پرندگان وحشی، شکاری و ...مرتبط هستند و در این راستا مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: تصمیمات لازم در جهت جلوگیری از بروز و شیوع چنین بیماری در استان اتخاذ و با جدیت اجرا شود.

وی بر ضرورت مسئولیت پذیری همه دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع در جهت تمهید اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و تصریح نمود: اقدامات بازدارنده در زمینه رعایت مسایل بهداشتی، شکار پرندگان و ... با دقت صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان صورت گیرد گفت: مازندران همه ساله شاهد مهاجرت پرندگان از کشورهای اروپایی و روسیه است و نظارت بر جلوگیری از وقوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان مورد تاکید قرار دارد.