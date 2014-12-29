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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

یونسی:

مازندران از آنفلونزای پرندگان پاک است

مازندران از آنفلونزای پرندگان پاک است

ساری - معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، گفت: با توجه به بررسی های به عمل آمده و گزارش های رسیده از وضعیت بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان، نمونه ای از این بیماری در استان گزارش نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: باید تمهیدات لازم برای اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان در استان اندیشیده شود.

یونسی با تاکید بر لزوم همکاری جدی همه دستگاه ها و مراکزی که به نوعی با موضوع پرندگان وحشی، شکاری و ...مرتبط هستند و در این راستا مسئولیت دارند، خاطرنشان کرد: تصمیمات لازم در جهت جلوگیری از بروز و شیوع چنین بیماری در استان اتخاذ و با جدیت اجرا شود.

وی بر ضرورت مسئولیت پذیری همه دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع در جهت تمهید اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و تصریح نمود: اقدامات بازدارنده در زمینه رعایت مسایل بهداشتی، شکار پرندگان و ... با دقت صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه باید تمهیدات لازم برای اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از وقوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان صورت گیرد گفت: مازندران همه ساله شاهد مهاجرت پرندگان از کشورهای اروپایی و روسیه است و نظارت بر جلوگیری از وقوع بیماری آنفلونزای فوق حاد پرندگان مورد تاکید قرار دارد.  

کد مطلب 2451447

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