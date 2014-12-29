کشف 71 کيلو مواد مخدر از سوداگران مرگ در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کامراني صالح با اعلام اين خبر گفت: در پي کنترل باندهاي توزيع مواد مخدر، ماموران در جريان فعاليت 3 نفر که به صورت گسترده اقدام به خريد و فروش مواد مخدر در کرج مي کردند، قرار گرفتند.

وي اظهار داشت: در ادامه با تشديد اقدامات اطلاعاتي ماموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر استان مشخص شد که نامبردگان اخيرا با تهيه محموله اي از مواد مخدر در صدد فروش آن به مشتريان خود مي باشند.

سرهنگ کامراني صالح افزود: ماموران پس از شناسايي محدوده فعاليت اعضاي باند مذکور در منطقه مهرشهر کرج با هماهنگي مقام قضائي به محل اختفاي متهمان مراجعه و پس از تحت نظر قرار دادن آنجا يکي از متهمان را در يک اقدام غافلگيرانه دستگير و پس از ورود به منزل دو نفر ديگر از اعضاي باند را که در حال استراحت بودند دستگير و به پليس مبارزه با مواد مخدر منتقل کردند .

فرمانده انتظامي استان البرز گفت: در بازرسي از محل اختفاي قاچاقچيان مقدار71کيلو و200گرم ترياک با لفافه ،330 گرم سوخته ترياک ،يک گرم شيشه و همچنين دودستگاه ترازوي توزيع موادمخدر ومبلغ 15 ميليون تومان وجه نقد حاصل از فروش مواد کشف شد .

وی در پایان اعلام کرد: در اين رابطه دو دستگاه خودروي متعلق به قاچاقچيان توقيف و متهمان دستگير شده پس از تشکيل پرونده به همراه مواد مکشوفه جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.