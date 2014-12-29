به گزارش خبرنگار مهر، سیدنظام‌الدین موسوی مدیر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در همایش پاسداشت حماسه 9 دی که در سالن بصیرت مجتمع فرهنگی 13 آبان در حال برگزاری است با بیان اینکه جریان فتنه ماهیت خود را در چند مقطع همچون 13 آبان و 16 آذر 88 نمایان کرد اظهار داشت: جریان فتنه در نهایت در روز عاشورا با هتک حرمت به ساحت امام حسین(ع) ماهیت خود را نمایان کرد و ملت خشمش فوران و با حضور میلیونی خود در روز 9 دی ماه بساط فتنه را جمع کرد.

وی با اشاره به شبهه‌ای که برخی افراد در خصوص عدم تکرار مسائل فتنه 88 مطرح می‌کنند گفت: دلیل برپایی چنین جلساتی این است که امروز بعد از 5 سال از فتنه عده‌ای نگویند که ماجرایی بوده و دیگر لازم نیست به آن بپردازیم چراکه باعث ایجاد اختلاف می‌شود.

موسوی گفت: ما یاد گرفتیم از هر مساله‌ای باید عبرت بگیریم؛ من دیروز از فردی روحانی می‌شنیدم که در مساله فتنه می‌گفت باید به گذشته صلوات فرستاد و من در جواب وی گفتم مگر می‌شود از عاشورا بگذریم؟ از فتنه‌ها نمی‌توان گذشت و باید درس عبرت بگیریم و هرجا در تاریخ، شیعه ضربه خورده است از فتنه‌ها بوده است.

مدیرعامل خبرگزاری فارس، تاکید کرد: ما دقیقا از جاهایی ضربه خوردیم که حق و باطل با یکدیگر انتزاج داشته‌اند و کسانی در لباس حق بر امر باطل امتنان ورزیدند.

وی با بیان اینکه فتنه‌ای که منجر به عاشورای سال 61 هجری شد مهم است و باید بازخوانی شود گفت: امروز 20 میلیون نفر به کربلا می‌روند که در واقع در واکنش به آن فتنه در سال 61 هجری است.

موسوی با بیان اینکه فتنه 88 را نمی‌شود فراموش کرد افزود: معنای فراموشی فتنه 88 انتقام‌گیری نیست بلکه تکیه بر اقدام کسانی است که می‌خواهند با سوءاستفاده به نظام ضربه بزنند و برای دشمن علیه ایران بسترسازی کنند.

مدیر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تاکید کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون از این مسائل دیدیم و آسیب‌های زیادی را از جریانات فتنه‌گون خورده‌ایم به عنوان مثال نهضت آزادی از مدعیان همراه نظام بودند که امام به آنها اعتماد کرد و در نمونه‌های دیگر همچون بنی‌صدر مساله قائم‌مقام رهبری، فتنه آذربایجان، انقلاب ضربات زیادی را متحمل شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه لازم است امروز به این مسائل بپردازیم گفت: پرداختن به این مساله منجر به اختلافات بین ما نمی‌شود چراکه در سال 88 عده‌ای از ملت به کسانی رای داده‌اند که بعد از آن باعث و بانی فتنه شده‌اند و حتی امروز در کابینه دولت آقای روحانی کسانی را داریم که به کاندیدای غیرمنتخب رای دادند اما امروز کسی آنها را بازخواست نمی‌کند.