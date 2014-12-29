۹ دی پیروزی انقلاب چهارم مردم ایران بود

حجت‌الاسلام حمید عظیمی دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، با پیام عاشورا و به نام امام حسین(ع) درسال۱۳۴۲ آغاز شد و در مسیر تکامل خود در تاریخ تکوین این انقلاب شاهد جریانات سیاسی متعدد داخلی و خارجی بودیم، پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷باعنوان انقلاب اول رقم خورد و در سیر بعدی خود یعنی مبارزه با استکبار جهانی در راس آن امپریالیسم آمریکا، تسخیر لانه جاسوسی با عنوان انقلاب دوم ثبت شد.

وی در ادامه افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی با تحمیل جنگ ۸ ساله که دوران دفاع مقدس را به همراه داشت با نفوذ بنی صدر، رئیس جمهور خائن وقت بعنوان نیرویی از طرف دشمنان قصد براندازی نظام ولایی را در سر داشت که با هوشمندی بزرگ معمار انقلاب اسلامی حضرت امام راحل و بیداری مردم شهید پرور رویاهای خائنان تعبیر نشد و با عزل بنی صدر و عدم کفایت او انقلاب سوم به ثبت رسید.

حجت ‌الاسلام عظیمی خاطر نشان کرد: تاریخ انقلاب اسلامی ایران همواره گویای خصومت آمریکا و ایادی داخلی آنهاست، فتنه سال۸۸ جنگ نرمی برای براندازی انقلاب اسلامی بود که در آن تمامیت خطوط قرمز مذهبی، سیاسی، ملی و جایگاه ولایت فقیه اصل مترقی که بیانگر خط امام است ظلم و اهانت شد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان تصریح کرد: آتش زدن مسجد، قرآن، پرچم عزاداری امام حسین، ضرب و جرح عزاداران عاشورا، توهین به مقدسات، پاره کردن تمثال امام راحل و عظیم الشان و شعار موهون ضد ولایت فقیه همه بیانگر جهالت، خصومت و حمله نرم دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی با بکارگیری سربازان داخلی خود و اعتماد به سران فتنه بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در خصوص ۹ دی نیز گفت: معتقدم ۹ دی پیروزی انقلاب چهارم امت شهید پرور ایران به رهبری مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای بود. واین نیز در قله تاریخ انقلاب اسلامی به تعبیر ایشان ثبت شد.

حجت‌الاسلام عظیمی در پایان با اشاره به حذف حصر سران فتنه گفت: حصر سران فتنه کمترین مجازات ایادی دشمنان انقلاب اسلامی و آمریکا و صهیونیست است، آنهایی که امروز در صدد تطهیر این جریان و سران آن قبل از توبه آنان و اعلان برائت هستند، شریک جرم این افراد هستند چرا که قبول توبه حربن یزید ریاحی به در خواست توبه از طرف او از حضرت زینب و امام حسین(ع) بود که این واقعه از سران فتنه نه مکتوب و نه شفاهی به شکل برائت از این قضیه اتفاق نیفتاده است.